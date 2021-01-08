В этом сезоне Силичи и Логойск - наше все?

Горнолыжные курорты Европы - недоступны, границы - закрыты…

В прошлом году вторая половина сезона для горнолыжных курортов Европы оказалась смазанной. В феврале-марте многие страны ввели первые ограничения, которые негативно отразились на этом бизнесе. Но, похоже, то были еще цветочки, потому что в этом сезоне индустрия «зимнего отдыха» понесет гораздо большие убытки.

Позиция руководителей ВОЗ на предмет опасности занятий горнолыжным спортом в связи с пандемией коронавируса следующая само по себе катание не опасно. Но… «проблемы могут возникнуть в аэропортах, туристических автобусах, у подъемников»… В любом случае, организация никаких однозначных решений на этот счет не принимала, оставив решение проблемы правительствам стран, на территории которых расположены курорты.

ЕС тоже не стал вводить ограничения. Многие страны категорически выступили против, так как горный туризм приносит им огромные доходы. В результате в ряде стран работа горнолыжных подъемников была полностью остановлена. В других государствах курорты работают, но отели и рестораны закрыты. То есть кататься там могут фактически только «свои» - кто живет поблизости. И, наконец, есть группа стран, где власти вообще не стали вмешиваться в этот вопрос, оставив его «на совести» владельцев курортов, ограничившись минимальными санитарно-гигиеническими рекомендациями.

К первой группе, где установлен полный запрет на «каталку», относятся наиболее популярные у продвинутых лыжников - Франция, Германия и Италия, где первыми заявили, что горнолыжные курорты не откроются как минимум до середины января 2021 г. Позднее к ним присоединилась и Австрия. Во вторую группу входят, например, Польша, Словакия и, вероятно, такое же решение будет принято в Чехии (там еще думают над концепцией).

Пока не намерены ограничивать горнолыжный туризм в Швейцарии, Андорре, Турции (да-да, там тоже есть неплохие горнолыжные центры!) и, разумеется, в России и Украине, где деньги решают все гораздо чаще, чем на Западе. Совладелец «Буковеля» Александр Шевченко вообще заявил на личной странице в Facebook, что в Карпатах «не живет никакой вирус».

В любом случае, там, где подъемники работают, какие-то меры безопасности введены. Их масштабы зависят от уровня заболеваемости и «цивилизованности». Как правило, это ношение масок в общественных местах, в транспорте и на подъемниках, дезинфекция всего и вся, что можно обработать, обслуживание в ресторанах и кафе только за столом с официантом (закусочные с подносами в основном под запретом) и т.д.

В Беларуси горнолыжные центры тоже открыли сезон. По-видимому, в этом году Силичи и Логойск - это наше все. Как сообщили «Директору» в администрации РГЦ «Силичи», на территории комплекса также обязателен масочный режим. Все поверхности в общественных местах обрабатываются несколько раз в день, установлено много санитайзеров, а в туалетах - одноразовые сидения с сенсорными датчиками. Все работники центра обязаны несколько раз в день проходить термометрию. А в пунктах общественного питания внесены изменения в рассадку с учетом соблюдения дистанции в 1,5 м.

В гостиничном комплексе «Силичи» возможно «бесконтактное заселение». Поскольку в номерах здесь есть собственные выходы на улицу, гости могут заселяться, ни с кем не общаясь. В номере для них будут приготовлены ключи и документы, а в течение 15 мин после заезда придет медсестра, чтобы измерить температуру и заполнить анкету.

Константин КОРЖЕВИЧ

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