Гаджеты для офиса и корпоративов

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Воздухоочистители BORK А805 и А80, тайм-трекер, зарядка-печка CampStove 2.

Воздухоочистители BORK А805 и А80

В эпоху аллергий и вирусов воздухоочиститель - нужная техника. Особенно для тех, кто много времени проводит дома. Две модели BORK отличаются цветом и мощностью. А805 - белый и для помещений площадью до 58 кв. м, А806 - графит для 72 кв. м. Эти устройства забирают воздух сразу с двух сторон. С каждой стороны установлена система из предварительного и комбинированного фильтров. Угольный - устраняет неприятные запахи и газы. А фильтр с антибактериальной пропиткой не просто задерживает, а убивает 99,97% вирусов, аллергенов и микроорганизмов.

A805 и А806 оснащены интеллектуальной системой управления. Она подскажет, когда необходимо очистить предварительный фильтр и заменить комбинированный. А датчик качества воздуха самостоятельно определит степень загрязненности, чтобы подобрать оптимальные настройки. Можно также вручную установить ночной режим или выбрать одну из трех скоростей работы.

Воздухоочиститель работает максимально тихо - всего 25 дБ в ночном режиме и до 58,7 дБ при самой высокой скорости очистки. Цена в официальном интернет-магазине производителя в РБ составляет, соответственно, 2 170 и 2 520 руб.

Тайм-трекер

Учет рабочего времени сотрудников - важная задача для любого работодателя. Ведь никто не хочет оплачивать время, которое подчиненные не проводят на рабочем месте, или находятся в офисе, но бездельничают, занимаются личными делали и т.д. Кроме того, такой учет является обязательным с точки зрения законодательства. Каждый работодатель должен вести табель, учитывать прогулы, выходные, больничные и пр.

Современные технологии автоматизации помогают решить вопрос с организацией учета просто и удобно для работодателя. На рынке сегодня представлено много моделей тайм-трекеров. Наиболее известные из них: Yaware, Crocotime, Kickidler, Time Doctor и др. Кроме того, возможность контроля рабочего времени дают и многие популярные CRM-системы, такие, например, как Битрикс24.

Как работает трекер? Как правило, он дает возможность оценить работу сотрудника за компьютером, включая список открываемых приложений и чатов, скриншоты экрана и кадры с веб-камер. Такие системы также позволяют оценивать продолжительность перерывов и совещаний, одним словом, получать картинку реальной загруженности персонала. Причем все это можно делать удаленно! Стоимость таких сервисов составляет в среднем от 3 до 10 долл. на одно рабочее место в месяц.

Зарядка-печка CampStove 2

Любопытное устройство для отдыха на природе и путешествий. С его помощью вы сможете зарядить все свои гаджеты от… обычной печки, даже там, где электричества нет в принципе!

Размеры CampStove 2 - всего 127 x 210 мм, масса - 935 г. То есть оно легко помещается в рюкзаке, устанавливается в любом месте, заправляется «подножным топливом» - шишками, ветками, древесной щепой, мхом и пр. Два встроенных вентилятора позволяют получить чистое пламя без дыма, на котором можно приготовить кофе или еду, а пока все это будет готовиться, вы сможете зарядить свои девайсы: 20 мин горения - 80 мин разговора по телефону.

В устройство встроена аккумуляторная батарея мощностью 2600 мАч, microUSB и USB-зарядка совместима с большинством существующих гаджетов. А специальная LED панель показывает уровень заряда, режим работы вентилятора и интенсивность пламени. Предусмотрены защитный барьер от внутренней камеры сгорания и жесткая подставка для посуды. Кстати, время кипячения воды - примерно 4,5 мин на 1 л.

«Цена вопроса» в Беларуси - 450-500 руб., в России - порядка 12 тыс. руб.

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