Мелиорация почвы в XXI веке: новые задачи и новые технологии

Изменение климата в Беларуси заставляет мелиораторов заниматься не столько осушением земель, сколько сохранением водных ресурсов.

Виктор АСКЕРКО, генеральный директор Государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству

Справка «Директора»

Сегодня в Беларуси площадь осушенных территорий, пригодных для земледелия, превышает 3,4 млн га, из них сельскохозяйственного назначения - 2,9 млн га. На мелиорированных землях производится почти треть аграрной продукции, в том числе свыше половины кормов необходимых для животноводческой отрасли.

- Особенность белорусского климата заключается в том, что страна находится в зоне избыточного увлажнения. Переувлажненные земли занимали около 8 млн га, или 40% всей территории республики. Эти факторы способствовали активному развитию гидромелиорации. Основные объемы работ по осушению земель были выполнены в 1960-1990-х годах, - говорит руководитель ГО «Белводхоз» Виктор Аскерко.

В последнее десятилетие произошла определенная переориентация технической политики по мелиорации земель в республике. Так, раньше мелиораторы в основном занимались осушением заболоченных территорий для нужд сельского хозяйства. В связи с изменением климата и проявлением засушливых периодов в вегетационный период сельскохозяйственных культур сейчас основное внимание уделяется управлению водным режимом, задержанию и сохранению водных запасов, поддержанию всех сооружений мелиоративных систем в исправном состоянии при проведении ремонтно-эксплуатационных работ, реконструкции крупных водорегулирующих сооружений (шлюзов, паводковых водосбросов, водохранилищ), автомобильных мостов через реки-водоприемники, реконструкции мелиоративных систем с нарушенным водно-воздушным режимом.

По словам Виктора Витальевича, недавний мониторинг всех мелиоративных объектов на территории страны, который проводится в рамках госпрограмм каждые 5 лет, показал, что сегодня мелиоративные системы представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных сооружений, в состав которого входят 165,6 тыс. км каналов и водоприемников, 3,6 тыс. мостов, 2,4 тыс. шлюзов-регуляторов, 27,5 тыс. труб-регуляторов, 61,4 тыс. труб-переездов, 642 насосные станции, 18,1 тыс. км эксплуатационных дорог, более 1 тыс. прудов и водохранилищ, 4,9 тыс. км защитных и ограждающих дамб, около 985,3 тыс. км закрытой дренажной сети.

Как подчеркнул В.Аскерко, такое огромное хозяйство требует постоянной заботы, ухода и эксплуатационных затрат. Так, в 2016-2020 гг. на мелиоративные мероприятия направлено более 0,5 млрд руб., а на этот год преду­смотрено 180 млн руб.

Финансирование мелиоративных мероприятий в 2016-2020 гг. осуществлялось в рамках подпрограммы 8 «Сохранение и использование мелиорированных земель» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. по двум основным направлениям: «Строительство, в том числе реконструкция мелиоративных систем» и «Ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных системах».

За первые 4 года пятилетки реконструированы мелиоративные системы на площади почти 142 тыс. га плюс должны добавиться 32 тыс. га в этом году. Реализация подпрограммы «Сохранение и использование мелиорированных земель» позволит ввести в эксплуатацию к концу 2020 г. более 170 тыс. га реконструированных сельскохозяйственных угодий.

В Полесском регионе с 1999 г. проводится системное строительство инженерных сооружений для защиты территорий от затопления в рамках 5-летних программ, утвержденных правительством. Это позволило снизить ущерб, наносимый Полесью весенними половодьями и летне-осенними дождевыми паводками. На реализацию инженерных противопаводковых мероприятий в 2016-2020 гг. направлено почти 10,1 млн руб., что позволило защитить сельскохозяйственные земли на площади более 10 тыс. га.

И хотя в целом комплекс мелиоративных мероприятий на данном этапе финансируется в установленном госпрограммой объеме, выделяемых из бюджета денег уже недостаточно для качественного решения всех задач. Поэтому руководство ГО «Белводхоз» предпринимает необходимые меры для концентрации средств на наиболее важных направлениях технического перевооружения и оптимизации текущих расходов. С этой целью предпочтение отдается наиболее экономически окупаемым проектам и аграрным хозяйствам в регионах.

В мелиоративной системе республики сегодня заняты более 11,5 тыс. человек.

Строительную деятельность и обслуживание республиканского мелиоративного комплекса осуществляет государственное объединение «Белводхоз», которое включает 2 предприятия с филиалами в 17 районах, 3 проектных института, а также 6 областных предприятий коммунальной собственности, имеющих в своем составе 109 районных мелиоративных организаций общей численностью 11,5 тыс. человек.

Еще одно важное направление деятельности ГО «Белводхоз» - развитие рыбоводческой отрасли. В рамках реализации профильных госпрограмм в республике построен ряд водохозяйственных комплексов, которые помимо мелиоративных задач решают задачу обеспечения населения рыбой. В частности, сегодня в Беларуси действуют 17 рыбхозов с площадью прудов 24,5 тыс. га, позволяющих выращивать до 18 тыс. т в год.

- Главным стратегическим решением развития отрасли в 2020-2025-гг. должен стать выход рыбоводных хозяйств на оптимальные объемы производства, позволяющие выпускать качественную продукцию с минимальной себестоимостью и обеспечивающую рентабельную работу предприятий, - сказал В.Аскерко. - В программе заложен ежегодный рост производства рыбных ресурсов за счет развития ценных видов рыб (осетровых, форелевых), объемов растительноядных рыб (белый амур и толстолобик) с 10-15 до 30%.

Одновременно необходимо создать условия для наращивания и диверсификации экспорта рыбы и продукции из нее, развития переработки - обеспечения экономической эффективности и конкурентоспособности выпускаемой продукции, совершенствования рационального импортозамещения.

- Мы четко видим перспективы дальнейшего развития рыбоводческой отрасли и мелиорации, имеющих важное значение для сельского хозяйства республики. Поэтому и в новом году коллективу ГО «Белводхоз» предстоит немало сделать для качественной реализации намеченных планов, - резюмировал генеральный директор объединения.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ

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