Ликийская тропа. Или отпуск «3 в 1»

Как организовать недорогой и безопасный отдых за рубежом в условиях пандемии.

В этом году COVID-19 спутал планы на отдых практически всем. Особенно тем, кто планировал провести отпуск за границей. На карте мира осталось не так много стран, которые пока открыты для белорусов. Тем не менее, они есть!

Одна из таких стран - хорошо знакомая большинству читателей Турция. Если честно, то «в хороший год» мы бы вряд ли выбрали это направление. Оно хорошо изучено, не самое дешевое, да и мир велик! И в нем можно найти много куда более интересных локаций. Но, выбирая маршрут на 2020 г., мы ставили сверхзадачу: найти не очень удаленное место, которое сочетало бы в себе классический «пляжный» курорт, а также возможности для активного отдыха и посещения достопримечательностей. Важными факторами были также наличие прямого авиасообщения (чтобы минимизировать пересадки и иметь возможность для быстрой эвакуации в случае закрытия границ) и минимальные проблемы с въездом и выездом.

Так вот, Турция оказалась отличным «антипандемийным» вариантом для путешествия. Во-первых, для въезда в эту страну не нужны виза и какие-либо медицинские справки или тесты на COVID. Максимум, что предусмотрено - обязательное ношение маски во время авиаперелета и в аэропорту, а также нечастые измерения температуры. Во-вторых, все побережье Турции усеяно археологическими памятниками - от христианских святынь до живописных развалин, в основном греческого и ликийского периодов. А про море и пляжи, наверное, даже нет смысла упоминать, поскольку они буквально везде.

Жители Турции очень ответственно относятся к мерам профилактики коронавируса.

Ну, а вишенкой на торте для любителей всего перечисленного, включая опцию «активный отдых», является «Ликийская тропа». Это туристический маршрут, проходящий вдоль побережья Средиземного моря, протяженностью около 540 км, который входит в десятку самых популярных пеших маршрутов в мире. Для тех, кто не любит валяться на пляже, а хочет посетить как можно больше достопримечательностей, увидеть «настоящую Турцию» и при этом избежать мест с большим скоплением людей - это то, что, как говорится, доктор прописал!

Безопасность - превыше всего

Формально Ликийская тропа начинается возле поселка Олюдениз, тянется вдоль средиземноморского побережья на восток и заканчивается у селения Гейкбаири в районе Анталии. Маршрут этот не столь популярен, как, например, Путь святого Иакова в Испании, прежде всего, потому, что пройти полтысячи километров по местами очень пересеченной местности - доступно только хорошо подготовленным трекерам. Так что большинство путешественников выбирают какую-то небольшую его часть. По личному опыту, для обычного, «не очень спортивного человека» вполне хватит 80-100 км из расчета, что в день по горам переходы более 15 км планировать не стоит. Кстати, многие предпочитают не идти из условной точки «А» в точку «Б», а просто переезжать в другой город и гулять вокруг него 2-3 дня по радиальным маршрутам, осматривая природные красоты и живописные развалины. Так мы и поступили. Но обо всем по порядку.

«Ликийская тропа» имеет протяженность около 540 км и входит в десятку самых популярных пеших маршрутов в мире.

Начнем с перелета. Так как мы летели «дикарями» и пусть небольшой, но все-таки группой, оптимальным предложением оказался групповой билет на рейс Turkish Airlines с удобной пересадкой в Стамбуле. Цена - 300 евро с человека туда-обратно, что по нашим временам совсем неплохо. К тому же турецкая авиакомпания известна своей надежностью и, как выяснилось, строгим отношением к требованиям безопасности. Во время всех перелетов, включая внутренний, стюардессы постоянно следили за тем, чтобы пассажиры оставались в масках, которые разрешалось снять только во время короткой «кофе-паузы». К слову, на всех рейсах Turkish Airlines пассажирам бесплатно выдают герметично упакованные стерильные маски и спиртовые салфетки.

В турецких аэропортах к масочному режиму такое же отношение. Да и вообще, вся страна ответственно относится к мерам профилактики коронавируса. Подтверждений этому очень много. Маски здесь практически у всех, независимо от размера населенных пунктов, а половина прохожих реально носят их как положено, невзирая на жару в 30 градусов. Если полицейский, проезжая по улице, видит человека без маски, он в громкоговоритель может потребовать ее надеть, а может и оштрафовать. То же касается общественного транспорта и такси. А в магазин без маски вас не пустят даже в самом глухом селении. Буквально на каждом заборе висят дозаторы для дезинфекции рук, во многих местах меряют температуру на входе, и даже в небольших поселках (!) по ночам обрабатывают пляжи и улицы вокруг них обеззараживающими растворами! Кстати, гостиницы, пляжи и открытые террасы кафе - единственные места, где можно снять маску. Ну, и во время похода по тропе, конечно, тоже.

Все эти меры для такой туристической страны как Турция вполне объяснимы - и своих граждан защитить, и, прежде всего, показать иностранцам: мол, мы держим руку на пульсе, приезжайте без опаски. Хотя помогает это слабо - с туристическим сезоном в 2020 г. полный провал. Европейцев практически нет вообще, да и россиян намного меньше, чем обычно. Общественные пляжи - полупустые и заполняются лишь по выходным, когда приезжают отдохнуть местные жители. Но что удивительно: цены при этом совсем не гуманные! Видимо, местная туриндустрия на тех, кто все же приехал, пытается хоть как-то «отбить» свои убытки. Самого простого номера на двоих в небольших приморских городках дешевле 50 евро в сутки не найти, а в большинстве случаев цена достигает 70-80 евро. Цены в кафе и ресторанах - тоже практически «доковидные».

Наедине с природой

Путешествие по Ликийской тропе - занятие не простое, но очень увлекательное. Идея этого маршрута принадлежит британке Кейт Клоу. В 1999 г. она предложила промаркировать тропу красно-белыми маркерами, т.е. в цвета турецкого флага, если вы себе что-то там подумали…

Некоторые участки пути довольно сложные, так как тропа то набирает высоту до 500 м, то сбрасывает ее до уровня моря. Иногда - это обычная грунтовая дорога, петляющая между скал, по которой даже может проехать автомобиль с полным приводом. А иногда - каменные ступени, идущие серпантином от перевала до перевала. Но главное - великолепные виды, открывающиеся вокруг! В основном маршрут проложен вдоль моря, поэтому по пути попадается множество красивых и абсолютно безлюдных бухточек с кристально чистой водой. К большинству из них можно спуститься, чтобы искупаться и отдохнуть в тени. А наверху - масса площадок, где можно сфотографироваться на фоне всей этой красоты.

Правда, кроме чисто физической сложности, туристов на тропе «подстерегает» еще одна проблема. Дело в том, что многие отрезки маршрута идут по практически безлюдной местности. С точки зрения профилактики COVID - это прекрасно, но если вы, например, устали или, не дай Бог, подвернули ногу, то эвакуироваться будет сложно, хотя вы и находитесь в каких-то 3-5 км от населенного пункта. Джип может не добраться до многих точек, а вертолету сесть негде. У нас был похожий случай, и снять с маршрута часть группы удалось только по морю - из ближайшей бухты, куда причалила спасательная лодка. Вдобавок есть проблемы с питьевой водой - на карте отмечены источники, но в жару они часто пересыхают, так что запас воды приходится тащить в рюкзаках.

И все-таки Ликийская тропа - это круто! На пути вы можете осмотреть достопримечательности, фотографии которых можно встретить в учебниках истории и географии. Например, рядом с небольшим поселком Чиралы находятся руины античного города Олимпос с ликийскими саркофагами, греческим театром, римскими воротами и более поздней генуэзской крепостью. Олимпос входил в число шести крупнейших городов древней Ликии и был расположен в ущелье, в устье реки, представляя собой естественный порт. Но затем река стала пересыхать, а вместе с ней постепенно пришел в упадок и город.

Рядом с тем же поселком находится еще одна достопримечательность, которая упоминается во всех путеводителях по Турции - гора Химера. Это единственная в мире гора, на склоне которой постоянно (уже несколько тысяч лет) горит огонь! Дело в том, что из-под земли здесь выделяется природный газ. Согласно греческим мифам, Химера - это огнедышащее чудовище, которое когда-то победил античный герой Беллерофонт на своем крылатом Пегасе. По преданию, тело твари упало в ущелье и погребено под толщей скал, но языки огня все еще вырываются на поверхность. На гору ведет неплохая благоустроенная тропа, и попасть туда можно за весьма символическую плату.

«Помидорная столица». И не только

Еще одно место, которое нельзя пропустить в этом путешествии - город Демре. Он хорошо известен как «помидорная столица» Турции (кстати, неподалеку есть еще Финике - «апельсиновая столица»). Именно отсюда к нам везут знаменитые турецкие овощи. Теплицами, где их выращивают, здесь застроено буквально все вокруг. Но, кроме этого, в Демре расположены два объекта, имеющие статус всемирного наследия. Один из них - античный город Мира, который был основан в V в. до н.э. Здесь есть хорошо сохранившийся римский амфитеатр, знаменитый ликийский «Город мертвых», руины акрополя, саркофаги и т.п. Кстати, ликийцы считали, что чем выше будет похоронен усопший, тем вернее он попадет к богам. А кроме того, будучи хорошими моряками, они верили, что и после смерти смогут заниматься любимым делом. Поэтому строили саркофаги с крышками в виде каменных перевернутых лодок. Впрочем, все это не помешало грабителям добраться до захоронений еще много столетий назад.

В Демре есть еще одно культовое (но уже для христиан) место - Церковь Святого Николая, построенная в IV в. Там находится мраморный саркофаг, где до 1087 г. покоились мощи святителя Николая Чудотворца. Того самого, что стал прообразом Деда Мороза и Санта Клауса. В XIX в. церковь реконструировали на средства Российской империи. Место очень впечатляющее.

На самом деле вдоль Ликийской тропы находится гораздо больше интересного, чем можно описать в рамках одной статьи. Но главное в том, что, как выяснилось, даже в условиях пандемии и многих ограничений можно организовать не очень дорогой и безопасный отдых. Так сказать, «3 в 1»: море, физическая активность и развлечения.

Константин КОРЖЕВИЧ

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