Либеральные экономические идеи для белорусской Конституции

Колумнист «Директора» считает, что изменения в Основной закон должны быть основаны на принципах социального либерализма, который обеспечил процветание западным странам.

После выборов Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения конституционной реформы. В частности, 16 сентября на встрече с политическим активом страны он сказал, что «настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это - Конституция». А незадолго перед этим, 9 сентября в беседе с российскими журналистами он заявил, что в новой Конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти…

Вопрос о внесении изменений в Конституцию возник не вчера. Еще 1 марта 2019 г. на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси до сих пор не смогли сформулировать национальную идею.

С этим выводом трудно спорить. Тем более что такая проблема существует не только в Беларуси, но и в России. Есть разные мнения о том, какой должна быть эта идея. В частности, еще 17 декабря 2012 г. министр иностранных дел РФ академик Евгений Примаков в статье «Современная Россия и либерализм» написал: «В России стало модным говорить о том, что нет национальной идеи, которая бы мобилизовала общество в его движении в будущее. Думаю, что такая идея есть - это объединение социально ориентированной политики и экономики с истинно либеральными ценностями, а не с неолиберальными представлениями и подходами».

Таким образом, проблема не просто в изменении баланса власти в Беларуси, а в создании идеологии - неких принципов, которыми должны руководствоваться и президенты, и парламент, и другие органы власти страны.

Идеология равных возможностей и всеобщего благосостояния

Объединение либеральных ценностей с экономикой, о котором говорил Евгений Примаков, уже давно реализовано в рамках идеологии социального либерализма. Многие ее принципы нам хорошо известны, так как именно они воплощены в конституциях современных западных стран, а также в Конституции Беларуси. Это, в частности, указания на права человека, гражданские свободы, разделение властей и т.п.

В Германии сторонниками данной идеологии были экономисты Вильгельм Репке и Вальтер Ойкен, которые заложили основы социальной рыночной экономики. В рамках данной модели государством обеспечивается возможность свободной конкуренции, ограничение деятельности монополий, осуществляется контроль за распределением национального дохода для предотвращения чрезмерной социальной дифференциации, а также привлечение к собственности широких масс населения. В США подобными принципами руководствовался Франклин Рузвельт.

Но не все принципы социального либерализма зафиксированы в современных конституциях западных стран. В частности в Конституции США отражены положения, направленные на защиту политических прав и свобод, но нет многих положений, касающихся экономических свобод. Франклин Рузвельт, который отстаивал эти свободы, хотел прописать их в Конституции, чтобы при смене президентов сохранить преемственность проводимой политики.

Свободы без обеспечения экономической безопасности и независимости не существует. Бедные люди не свободны!

Он говорил, что США добились мощи «под защитой определенных, неотчуждаемых политических прав на жизнь и свободу - на свободу слова, свободную прессу, свободу вероисповедания, суд с жюри присяжных, свободу от произвольных обысков и арестов. Но этих прав оказалось недостаточно, чтобы гарантировать нам равенство возможностей. Мы пришли к ясному осознанию того факта, что подлинная индивидуальная свобода не существует без обеспечения экономической безопасности и независимости. Бедные люди не свободны. Люди, если они голодают, не имеют работы, представляют собой материал, из которого делаются диктатуры. В наши дни эти экономические истины принимаются как самоочевидные…».

Ф. Рузвельт приложил много сил к разработке так называемого «второго Билля о правах». Он, в частности, включал права на полезную и хорошо оплачиваемую работу, на заработок, обеспечивающий возможность нормально питаться, одеваться и отдыхать, на ведение дел в условиях, свободных от несправедливой конкуренции и господства монополий, на достойное жилище для каждой семьи, на необходимое медицинское обслуживание, на достойное образование.

Но Рузвельту не удалось реализовать свои замыслы - он умер, а Конгресс США так и не принял второй Билль о правах. Тем не менее, во многих странах положения, защищающие экономические свободы, вошли в конституции. Некоторые экономические права упоминаются и в белорусском Основном законе. Но существует другая проблема - с их реализацией. Например, есть право на работу, но работа зачастую не обеспечивает достойный уровень жизни, в связи с чем есть проблема бедности работающих. Она особенно актуальная в республиках бывшего СССР, но в последние годы часто встречается и в развитых экономических странах, хотя в период «золотого века капитализма» ее там практически не было.

Для частичного решения этой проблемы в России решили изменить Конституцию. В начале 2020 г. Владимир Путин предложил внести в нее поправки, среди которых были и некоторые социальные гарантии. Говоря о важности закрепления в Конституции вопросов социальной поддержки населения, президент России пояснил, что речь идет, в частности, о случаях, «когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ».

Необходимость внесения поправок в Конституцию Владимир Путин объяснил тем, «чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни. Как я только что сказал, есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон, о бюджете, в котором делается исключение, - в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. А если в Конституции РФ прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить».

Частная собственность не всегда эффективна, но необходима

Важная особенность социального либерализма - защита частной собственности. И это требование является не просто «взятым из воздуха» утверждением, а имеет рациональное обоснование: именно частная собственность обеспечивает наиболее эффективное и устойчивое развитие государства.

Это принципиальный момент. Один из основателей социального либерализма, британский философ, политик и общественный деятель Джон Стюарт Милль в своей работе «О свободе», опубликованной еще в 1859 г., привел несколько аргументов в пользу невмешательства государства в дела человека.

В частности, он писал: «Есть много таких дел, к исполнению которых частные лица оказываются, обыкновенно, менее способными, чем правительственные чиновники, но тем не менее желательно, чтобы эти дела исполнялись частными лицами, а не правительством, - желательно потому, что предоставление их частной деятельности служит могущественным средством к умственному воспитанию индивидуумов и развитию их способностей, к упражнению их способности суждения, к ближайшему их ознакомлению с теми или другими предметами, до них касающимися».

Кроме того, Д.Милль отметил, что «Всякое расширение правительственной деятельности имеет то последствие, что усиливает правительственное влияние на индивидуумов, увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства».

Есть и другие аргументы в пользу частной собственности. Так, премьер-министр царской России Петр Столыпин в одном из выступлений в Думе сказал следующее: «Мне, господа, вспомнились слова нашего великого писателя Достоевского, что «деньги - это чеканенная свобода». Поэтому правительство не могло не идти навстречу, не могло не дать удовлетворения тому врожденному у каждого человека, поэтому и у нашего крестьянина, чувству личной собственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека».

Либерализм Петра Столыпина заметил Александр Солженицын. В интервью с Рудольфом Аугштайном для журнала «Шпигель» 9 октября 1987 г. он сказал следующее: «Столыпин и был либерал. Совершенно верно, что правые, крайне правые круги, ненавидели его. Но ненавидели его и крайне левые. Его идея была именно в том, что надо освободить крестьянина от экономической зависимости - и тогда он станет гражданин. Сперва, говорил он, нужно создать гражданина, а потом будет гражданственность».

Петр Столыпин и Александр Солженицын обратили внимание на весьма важные причины необходимости создания массы частных собственников. Во-первых, потому что чувство собственности является природным у человека. Во-вторых, потому, что именно собственность делает человека экономически независимым, то есть гражданином.

Таким образом, получается, что частная собственность нужна вовсе не потому, что она эффективнее государственной. Это неправда - во многих случаях чиновники действуют эффективнее частников. На самом деле она нужна потому, что способствует воспитанию и развитию способностей людей, делает их деятельными и честолюбивыми, удовлетворяет их природным чувствам, и превращает их в граждан. А экономическая эффективность частной собственности, в общем-то, дело десятое. Более того, в некоторых случаях в рамках идеологии социального либерализма вполне допускается национализация больших промышленных предприятий, о чем, кстати, писал и Джон Милль.

Национальная идея - общество равных возможностей

Приведенные соображения о частной собственности чрезвычайно актуальны для Беларуси, в которой отношение к ней весьма настороженное, что и является причиной отсутствия национальной идеи. Без создания и всесторонней поддержки частной собственности невозможно обеспечить общество равных возможностей. Это ключевой момент не только для развития, но и для устойчивости общества. И он должен быть отражен в Конституции.

Именно частная собственность обеспечивает наиболее эффективное и устойчивое развитие государства.

Во-первых, в ней должно быть указано, что в Беларуси ставится цель создать общество равных возможностей и всеобщего благосостояния посредством внедрения, в частности, принципов социальной рыночной экономики, и в более общем плане - социального либерализма. Это наша будущая национальная идея. Беларуси нужен свой «золотой век», хотя бы как конкретная цель, к которой следует стремиться.

Во-вторых, требуется уточнить экономические права граждан страны. Можно прямо написать в Конституции, что целью правительства должно быть исключение бедности работающих.

В-третьих, необходимо сделать акцент на создании национального капитала - широкого слоя мелких собственников. Тут можно прямо взять слова Петра Столыпина о том, что главнейшею и неустанною заботою правительства должно быть предоставление каждому трудолюбивому и энергичному работнику возможности создать собственное хозяйство и приложить свободный труд, не нарушая чужих прав. Это предполагает приватизацию, но не для нахождения какого-то неизвестного эффективного собственника или привлечения невесть откуда иностранного капитала, а для создания национального капитала - широкого класса граждан и патриотов Беларуси.

В Конституции должно быть указано, что в Беларуси ставится цель: создать общество равных возможностей и всеобщего благосостояния.

Разумеется, кроме этого должны быть внесены изменения в Конституцию, касающиеся политических свобод - разделения властей и пр. Всю Конституцию следовало бы переработать с учетом принципов социального либерализма. На самом деле, требуются не такие уж и большие изменения, так как наш Основной закон и так, наверное, процентов на 90 соответствует этим принципам, потому что вся современная цивилизация основана на либерализме. Очень важно четко зафиксировать связь принципов социального либерализма с положениями Конституции, так как только это позволит на практике правильно применять конституционные требования, которые без такой связи являются просто абстрактными декларациями.

В заключение можно отметить, что идеология социального либерализма была главенствующей не только в западных странах. Она очень близка к идеологии, которой руководствуются в Китае, хотя китайские власти и считают себя сторонниками социализма.

Владимир ТАРАСОВ

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