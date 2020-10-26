Ввод БелАЭС: что ждать реальному сектору?

Подешевеет ли электроэнергия для предприятий после запуска станции в Островце?

Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС намечен на I квартал 2021 г. Второй энергоблок будет сдан заказчику в середине 2022 г., сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин 7 августа после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока станции.

14 июля 2020 г. Москва и Минск подписали межправительственный протокол о внесении изменения в заключенное в марте 2011-го соглашение о сотрудничестве при строительстве атомной электростанции на нашей территории. В нем указано, что РФ и Беларусь «принимают необходимые меры по вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2021 г., второго - в 2022 г., ввод в эксплуатацию подтверждается актами приемки в эксплуатацию энергоблоков АЭС, законченных строительством». Ранее в ГПО «Белэнерго» заявляли, что на полную мощность оба блока БелАЭС заработают в 2023 г. Они будут вырабатывать 18,5 млрд кВт∙ч электроэнергии, что составит 42,8% от электропотребления (брутто) страны, которое к этому времени ожидается на уровне 43,2 млрд кВт∙ч.

Получается, что условием снижения тарифов после запуска двух блоков БелАЭС станет рост потребления электроэнергии в стране. Хотя ранее белорусские чиновники заявляли, что строительство позволит удешевить ее стоимость для предприятий примерно на 20-30% и не связывали это с обязательным ростом потребления электроэнергии в стране. Теперь же они, по сути, признали, что сам факт ввода в эксплуатацию станции в Островце не дает оснований для снижения энерготарифов для субъектов хозяйствования.

В 2019 г. в Беларуси произведен максимальный за последние годы объем электроэнергии - 40,264 млрд кВт∙ч. Это объясняется рекордным ростом ее экспорта: В прошлом году внешние поставки составили 2,37 млрд кВт∙ч (в Литву и Украину), что в 2,27 раза больше, чем в 2018 г.

В то же время потребление электроэнергии в самой Беларуси в прошлом году увеличилось всего на 0,3% по сравнению с 2018-м - до 37,926 млрд кВт∙ч. При таких темпах в ближайшие годы потребление электроэнергии в стране явно не увеличится до нужного уровня, чтобы востребовать выработанную БелАЭС электроэнергию. Очевидно, что на фоне блокировки Литвой и Латвией поставок белорусской электроэнергии на европейский рынок Минск неизбежно столкнется со значительным профицитом. Что в свою очередь не позволит снизить внутренние тарифы для отечественных предприятий.

Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал журналистам 13 августа, что Минэнерго и МАРТ необходимо до конца 2020 г. разработать систему стимулирующих тарифов для повышения спроса на электроэнергию со стороны физических лиц. В частности, по его словам, готовится проект указа по увеличению возмещения расходов на электроснабжение жилых домов для целей нагрева в отношении социально уязвимых категорий граждан и возможности использования собственных средств населения на реконструкцию электрических сетей.

По оценкам НАН Беларуси, при сохранении текущих темпов жилищного строительства к 2025 г. за счет возведения энергодомов можно увеличить потребление электроэнергии в стране на 370 млн кВт∙ч. Очевидно, что этого явно недостаточно по сравнению с ожидаемыми «излишками», которые появятся после запуска БелАЭС.

Татьяна МАНЕНОК

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