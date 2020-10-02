Библиотека руководителя

«Золотая» коллекция бизнес-литературы - бестселлеры, полезные новинки и пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Фонс Тромпенаарс, Пит Хэйн Кеберг. 100 ключевых моделей и концепций управления. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 640 с.

В книге собраны обзоры 100 моделей менеджмента, разбитые на 9 категорий: устойчивость, инновации, стратегия и позиционирование, культурное разнообразие, клиенты, HR, бенчмаркинг, лидерство и внедрение.

От 5 сил Портера, стратегии голубого океана, матрицы BCG и других известных моделей до спиральной динамики, трех уровней культуры по Шейну или 7 измерений по Тромпенаарсу и пирамиды Social Media ROI - авторы рассматривают все значимые и полезные бизнес-модели.

Михаил Гребенюк. Гениальные скрипты продаж. Как завоевать лояльность клиентов. 10 шагов к удвоению продаж. - М.: Эксмо, 2020. - 192 с.

Продажи ради продаж давно не работают. Нужно уметь заражать идеей себя, сотрудников и клиентов. Специалист по продажам сам определяет размер заработка и свой уровень жизни вне зависимости от обстоятельств и кризиса.

Советы М.Гребенюка помогут написать собственные скрипты продаж и продавать больше, намного больше даже во время пандемии.

Филлип Сандал, Алексис Филипс, Потенциал команды. Как добиться максимальной эффективности командной работы - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 302 с.

Опираясь на 15-летний опыт работы с командами, авторы разработали структурированную и понятную модель, проверенный практический метод, позволяющий системно выстраивать коллективную работу. Они исследовали 14 факторов эффективности команд - качеств, позволяющих выполнять поставленную задачу и проявлять сотрудничество, - и создали воспроизводимую модель работы, основанную на принципах командного коучинга.

Пьер Франк. Как стать уверенным в себе. Всего 6 минут в день. Книга-тренинг. - М.: Эксмо, 2016. - 224 с.

Наверное, для многих не станет открытием, что «каждый из нас уникален». Ведь это утверждение давно закрепилось в вашем сознании. Настолько крепко, что зачастую забываете о нем либо не воспринимаете всерьез.

Эта книга заставит поверить в себя! П.Франк убежден, что для этого потребуется всего 6 мин в день. Различные упражнения помогут разобраться в себе и очистить свое сознание от всего лишнего; научат самоуважению и поднимут самооценку. Единственное условие, которое необходимо соблюдать - постоянство. Не нарушайте его - и все получится!

Глеб Архангельский, Ольга Стрелкова. Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома. - М.: Эксмо, 2020. - 256 с.

Написанная признанными экспертами по тайм-менеджменту книга задает понятные правила дистанционной работы и помогает общаться онлайн без потери теплого личного контакта, быстро переходить из состояния «тискаю котика» в состояние «решаю важные задачи», мастерски использовать современные инструменты онлайн-работы.

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