Потребительское поведение населения. Что изменил кризис?

Исследовательский холдинг 4Service Group оценил «ментальное здоровье» белорусов.

В результате пандемии COVID-19 пострадали многие отрасли бизнеса. Мировой экономический кризис «съедает» бюджеты и заставляет компании менять стратегии. Напуганное население включает режим тотальной экономии и ищет способы сохранить рабочие места.

Исследование 4Service Group проводилось в апреле-июне 2020 г. по методике анонимных онлайн-опросов (CAWI). В нем приняли участие 4 240 респондентов, из них 61% в возрасте от 26 до 40 лет. Среди опрошенных 40% - работники частных предприятий, 27% - государственных.

В начале пандемии 22% белорусов испытывали спокойствие и оптимизм в надежде, что сложная ситуация обойдет их стороной. Но в июне о тревожном эмоциональном состоянии заявили уже более 58% респондентов; 41% - боятся заразиться COVID-19, а 17% - потерять работу. Треть жителей Беларуси осознают, что в результате кризиса станут беднее, 31% обеспокоены будущим.

Пандемия повлекла за собой снижение зарплат и потерю рабочих мест. По материалам Белстата, в июне организации сократили более 59 тыс. работников. С учетом непростой ситуации 81% потребителей не планируют совершать дополнительные покупки (бытовую технику и одежду) и тратить деньги на отдых и развлечения в период кризиса.

Сейчас компании оперативно внедряют инструменты бесконтактной связи с потребителями. Службы доставки и курьерские стали весьма востребованными сферами деятельности. Опрос показал, что 57% белорусов использовали услугу доставки в апреле-июне, а 19% не изменили привычкам и посещали продовольственные магазины. В перечень товаров, которые потребители получали с помощью сервиса доставки, входят продукты для самостоятельного приготовления (95%), средства гигиены и бытовой химии (64%), лекарства (34%).

Анна НАШЕМПА,

PR-менеджер исследовательского холдинга 4Service Group

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