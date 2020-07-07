Последствий избежать не удалось

Официальный карантин в связи с пандемией COVID-10 в Беларуси не вводился, но это не помогло избежать ее последствий. Люди сами приняли ограничительные меры, сократился спрос на товары и услуги, что и привело к снижению зарплат и занятости.

Пострадали даже программисты и медицина

Наиболее значительные сокращения работников в целом в экономике РБ произошли в мае, в котором занятость в стране снизилась на 17,8 тыс. человек и составила 4 302,2 тыс. При этом занятость в белорусских организациях, без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности упала на 12,6 тыс. человек. То есть в малом бизнесе она сократилась на 5,2 тыс. человек.

Пострадали, в первую очередь, отрасли, ориентированные на экспорт, даже в сфере информации и связи занятость в мае упала по сравнению с апрелем на 226 человек, и это после сокращения в апреле на 336 человек. Год назад занятость там приросла на 142 и 400 человек соответственно.

Кризис отразился и на зарплате в данной сфере. В апреле она сократилась примерно на четверть (1,45 тыс. рублей) – до 4,97 тыс., но в мае выросла на 14,2% – до 5,67 тыс. рублей. Так что за программистов можно быть спокойными. Эпидемия, похоже, стимулирует развитие сферы высоких технологий.

А вот авиации досталось по полной. Средняя зарплата в сфере пассажирского авиатранспорта в мае упала почти в 2 раза (на 1,18 тыс. рублей) и составила всего 1,42 тыс. рублей. В грузовом воздушном транспорте зарплата уменьшилась не так значительно: на 14% – до 2,26 тыс. рублей. Но в сфере прочего пассажирского сухопутного транспорта средняя зарплата в мае даже увеличилась по сравнению с апрелем на 1,6% – до 1 131 рубля.

Пострадали не только отрасли, ориентированные на экспорт, но и те, которые зависят от наличия внутреннего спроса со стороны местного населения и туристов. Так, в сфере услуг по временному проживанию и питанию число занятых людей в апреле сократилось по сравнению с мартом на 968 человек, а в мае – еще на 928 человек. В аналогичные месяцы прошлого года сокращения в данной отрасли равнялись всего 30 и 91 человека соответственно.

Для медицины влияние эпидемии оказалось неоднозначным. Казалось бы, с точки зрения экономики, увеличение числа больных должно быть благом (повторим, с экономической точки зрения). Но нет, занятость в белорусской медицине в апреле и мае снижалась, причем намного быстрее, чем год назад.

А именно, в апреле занятость в сфере здравоохранения и социального обслуживания сократилась по сравнению с мартом на 3 721 человека (против 2 060 человек год назад), а в мае – на 2 911 человека (против 1 164 человек год назад). Скорее всего, ускорение сокращений объясняется уменьшением спроса на медицинские услуги, не связанные с коронавирусом, а также и ограничениями на такие услуги, введенные в некоторых медицинских учреждениях. При этом зарплата в данной сфере экономики устойчиво росла в апреле и мае. В частности, в мае она поднялась на 14,8% – до 1 213,3 рубля.

Эпидемия привела к росту занятости в сфере административных и вспомогательных услуг в апреле текущего года на 2 075 человека, и в мае – еще на 787 человек. А в сфере профессиональной, научной и технической деятельности занятость в апреле выросла на 5 766 человек, а в мае – еще на 1 595 человек. Год назад ничего подобного не наблюдалось. Это связано, по-видимому, с переводом многих видов деятельности на дистанционную работу и расширение торговых операций в интернете, что увеличило потребность в технических специалистах.

Пострадала также и банковская сфера

В сфере финансовых услуг, без учета страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, средняя начисленная зарплата в мае сократилась по сравнению с апрелем на 7,6% и составила 1 863,6 рубля. А в области вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования зарплата упала по сравнению с апрелем на 27,1% и составила 2 345,4 рубля.

Сократилась и прибыль банков. В частности, в мае коммерческие банки (без учета Банка развития) заработали чистую прибыль в объеме 61,6 млн. рублей. В мае прошлого года прибыль равнялась 112,5 млн. рублей, то есть прибыль сократилась почти в 2 раза. В апреле текущего года чистая прибыль банков равнялась 69,3 млн. рублей. И перспективы у банков неважные, так как на них ляжет солидная часть расходов по выводу экономики из кризиса.

Источник: Завтра твоей страны