Как пандемия меняет офисы и торговые центры

Вопреки опасениям рынок коммерческой недвижимости чувствует себя лучше, чем в 2015-м.

В этой сфере уже лет пять не было серьезной «встряски». Поэтому, когда в марте-апреле компании начали экстренно переводить свои подразделения на «удаленку», а многие магазины и рестораны оказались на грани закрытия, собственники бизнес- и торговых центров забили тревогу. Они еще не забыли кризис 2015-2016 гг., который спровоцировал снижение ставок аренды на 25-30%, а в некоторых объектах - почти наполовину. После чего рынку понадобилось несколько лет, чтобы «прийти в себя» и восстановить интерес инвесторов.

К счастью, до сих пор коллапса в сфере офисной и торговой недвижимости не случилось, а владельцы складов кризиса, можно сказать, и вовсе не заметили. Поэтому многие специалисты считают, что в 2020-м повторения 2015-го ожидать не стоит.

На самом деле все опытные игроки на рынке коммерческой недвижимости уже привыкли к его цикличности, когда падение сменяется очередным ростом. И это научило их осторожности. Сегодня новые объекты уже редко строятся без серьезной профессиональной экспертизы - просто потому, что «удалось получить участок, и деньги есть». Наши эксперты отмечают, что благодаря этому каждый новый кризис рынок переносит легче, чем предыдущий.

Собственно говоря, на этот раз даже нельзя сказать, что весь рынок «упал». И в офисной, и в торговой недвижимости разные сегменты (и даже разные объекты одного сегмента!) среагировали по-разному. Да, есть условный ТЦ «Столица», который умирает - так он и до этого умирал, только медленнее. И совсем иное дело - Dana Mall или Green City, где тоже есть проблемы, но не катастрофичные.

Или, например, в офисном сегменте ставки снизились на 10-15%, но назвать это катастрофой нельзя, так как в классе «А» они вообще не изменились, да и спрос никуда не делся. Из новых 17,3 тыс. кв.м офисов 10 тыс. - уже заняты на стадии ввода объектов. Вполне нормальная картина и с продажей офисных помещений. По данным Национального кадастрового агентства, за первые три месяца 2020 г. в Минске было продано 148 офисных объектов на общую сумму 25,48 млн долл. За аналогичный период прошлого года совершено 192 таких сделки на 19,59 млн долл. То есть хотя количество проданных объектов уменьшилось на 23%, денежный оборот увеличился на 30%.

Кстати, эксперты подчеркивают, что снижение ставок и цен вообще не носит глобального характера. Скорее можно говорить, что если в прошлом году правила игры на рынке диктовали собственники площадей, то сейчас они и арендаторы стали договариваться. И потому ставка и условия у каждого арендатора, по сути, уникальны.

Другое дело, что рынок меняется. Например, планировка офисов теперь должна учитывать меньшую плотность рассадки, лучшую вентиляцию и т.д. «Удаленка» становится трендом, и многим бизнесам в дальнейшем потребуется меньший метраж. Как и в отношении торговых площадей: многие ритейлеры уходят в онлайн и обходятся без магазинов, торгуя фактически прямо со склада. Эти и другие тренды инвесторам и застройщикам придется учитывать, чтобы их новые объекты были востребованы. А нынешним собственникам, возможно, придется задуматься о смене концепции и пула арендаторов.

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Константин КОРЖЕВИЧ

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