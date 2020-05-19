Продажи офисных объектов падают

Количество сделок с офисной недвижимостью Минска уменьшилось, но в то же время вырос почти на треть денежный оборот.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в первые три месяца текущего года в Минске было продано 148 офисных объекта на общую сумму 25,48 млн долл (за аналогичный период прошлого года было продано 192 офисных объектов за 19,59 млн долл).

Как подсчитали в НКА, количество продаж в первом квартале 2020 г уменьшилось на 23%, а денежный оборот увеличился на 30%. «Если сравнивать продажи офисной недвижимости Минска с четвертым кварталом 2019 г, когда было продано 217 офисных объектов на общую сумму 53,43 млн долл, то уменьшение количества сделок в процентах составило 32%, а уменьшение денежного оборота – 52%», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Национальном кадастровом агентстве, главными причинами падения на рынке недвижимости стали обвал мировых цен на нефть, рост курса доллара, пандемия коронавирусной инфекции.

«В целом, согласно проведенного специалистами НКА анализа, годовой оборот по сделкам с офисной недвижимостью в Минске в 2019 г сравнялся с уровнем 2017 г и составил 128,53 млн долл. Количество зарегистрированных сделок за последние три года осталось на одном уровне – в среднем 710 сделок в год», — сообщили в НКА.

Источник: ПраймПресс