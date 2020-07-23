Библиотека руководителя

Бестселлеры, полезные новинки и практические пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Игорь Рызов. Кремлевская школа переговоров. - М.: Эксмо, 2016. - 304 с.

Автор - один из ведущих российских экспертов в области ведения переговоров. За 18 лет опыта ведения коммерческой деятельности ему приходилось слышать «нет» чаще, чем в свое время советским дипломатам. В книге рассказывается о том, как выходить победителем из любых споров и направлять переговоры в выгодное для вас русло.

Мария Солодар. 20 самых эффективных инструментов онлайн-продаж. - М.: Эксмо, 2020. - 256

Это пошаговое руководство: как работают эти инструменты, где и с какой целью. Автор приводит наглядные примеры и инструкции по их созданию и внедрению, чтобы итогом прочтения книги стали готовые наработки, генерирующие прибыль.

Вы научитесь запускать продукты в интернете и автоматизировать их продажи, работе с блогерами, в мессенджерах, узнаете проверенные и новые, еще не используемые на рынке, механики привлечения клиентов.

Салли Руни. Нормальные люди. - М.: Синдбад, 2020. - 288 с.

Автор - молодая ирландская писательница, литературный феномен последних лет. Пресса зовет ее «Сэлинджером для миллениалов», а The New Yorker и вовсе провозгласил Руни «первым великим романистом нового тысячелетия». Теперь и мы сможем разобраться, стоит ли «рунимания» обсуждения - на русском вышли «Нормальные люди», второй роман Салли Руни, наделавший много шума еще до официальной публикации.

Он попал в лонг-лист Букера и престижной премии «Оранж», получил премию Коста и стал вторым в рейтинге лучших текстов 2019 г. по версии Goodreads.

Майкл Грегер. Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь. - М.: Питер, 2019. - 464с.

Как показывают исследования, питание и образ жизни важнее таблеток и скальпеля хирурга. Преждевременной смерти можно избежать, если немного скорректировать свои пищевые пристрастия и образ жизни. Врачи героически борются с серьезными и хроническими недугами, но ничего не могут сделать для их профилактики. Миллионы людей ежегодно умирают от 15 основных заболеваний.

Следуйте советам доктора Грегера и узнайте, какие продукты нужно есть и как изменить образ жизни, чтобы жить дольше. Питайтесь правильно, и вам не понадобятся ни операции, ни таблетки!

Ольга Савельева. Седьмая. Ливень юмора для тех, кто в дефиците позитива. М.: Эксмо, 2020. - 320 с.

Рассказы популярного блогера и мотивирующего лектора - всегда к месту. Ведь автор пишет о нашей жизни: такой простой и сложной, удивительной, потрясающей, полной удач, промахов, любви и разочарований.

Эта книга немного отличается от других: она легкая, задорная и свободная. Вобрала в себя все самое смешное, что произошло с автором и ее окружением. В ней нет груза забот и ответственности, но есть море улыбок и океан счастья.

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