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Спрос на валютно-обменные операции существенно сократился

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Директор по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк» Никита Козырев рассказал о работе банка в условиях кризиса и пандемии.

 

рынки козырев- Любые резкие изменения курсов валют вызывают спрос на валютно-обменные операции. В марте этого года отмечался существенный рост спроса населения на валюту, что привело к частичному дефициту наличности.

 

При этом в целом безналичной валюты и у нас, и в других белорусских банках было достаточно, клиенты могли спокойно перевести средства со своих рублевых карт на валютные. В апреле ситуация изменилась - рубль стал укрепляться, и спрос на валютно-обменные операции существенно сократился.

 

Современные белорусские банки дают возможность клиентам получить необходимые услуги онлайн. Именно это сейчас востребовано. В МТБанке клиенты могут заказать продукты онлайн и получить с доставкой на дом через наших курьеров (все они обеспечены средствами спецзащиты) или передвижными отделениями (МТБусами), а также по почте.

 

У клиентов, которым все-таки необходимо посетить отделения банка, есть возможность заранее дистанционно бесплатно заказать талон на обслуживание с помощью мобильного приложения. Все наши отделения оборудованы средствами индивидуальной защиты. Сложившаяся ситуация еще раз показала высокий спрос на онлайн-услуги и подтвердила важность для банков перехода в цифровой формат.

 

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Спрос на валютно-обменные операции существенно сократился
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