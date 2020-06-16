«Наш бизнес сейчас больше переживает за клиентов, чем за себя…»

Партнер компании Ainconsult Владимир Немов прокомментировал ситуацию на рынке консалтинговых услуг.

- Наша ниша - консалтинг в сфере бизнес-иммиграции и инвестиций, и нас сейчас больше беспокоит общая экономическая ситуация. В той или иной мере она окажет влияние на все секторы экономики. С девальвацией рынок справится, если печатный станок снова не запустят. Хотя появление в банкоматах новеньких сторублевых купюр наталкивает на определенные размышления.

Сильного падения у нас нет. Полагаю, весь консалтинговый бизнес сейчас больше переживает за своих клиентов. Потому что от их выживаемости будет зависеть состояние консалтинга.

Как и многие компании, мы перешли в онлайн. Всегда считал, что каждый раз ездить в офис на переговоры - пустая трата времени. Диверсифицируем свои услуги: открыли новое направление - инвестиционные проекты.

Считаю, что бизнес-иммиграция, инвестиционные проекты, продвижение стартапов на новые рынки - все это будет востребовано, может быть лишь не в той мере, как хотелось бы. Но за общую экономическую ситуацию очень тревожно. Осень 2020 г., вероятно, запомним не только мы, но и весь мир. Восстановления рынков, на наш взгляд, следует ожидать только в следующем году.

Ссылки по теме:

ИТ-бизнес тоже столкнулся с кризисом ...

Кого в кризис должно поддержать государство? ...