Как пережить санацию и выйти на новые рынки

Благодаря верно выбранной стратегии и грамотному руководству одно из старейших предприятий Калинковичского района получило второе дыхание.

Созданный в 1939 г. Калинковичский ЗБХ служит наглядным примером практического применения закона о банкротстве в Беларуси. Пройдя при поддержке правительства в 2002-2012 гг. экономическую санацию, предприятие сумело выжить и начать новую жизнь.

- Мы погасили накопившиеся долги, провели модернизацию производства, оптимизировали штатную численность и вышли на рентабельную работу, - отметила Аксана Логвина, которая в 2009-м стала пятым по счету антикризисным управляющим завода, возглавив его спустя 4 года.

Сегодня завод специализируется на производстве товаров бытовой химии промышленного назначения и для населения - чистящих и моющих средств под торговой маркой «САН», автокосметики (охлаждающие и стеклоомывающие жидкости, шампуни), канцелярских товаров, профессиональный моющих универсальных средств с дезинфицирующим эффектом и др. Выпускаемая продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного союза. На весь ассортимент, а это порядка 100 наименований, имеются необходимые сертификаты соответствия и паспорта безопасности.

В 2018 г. Калинковичское ЗБХ стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»: стеклоомывающая жидкость «Обзор «Зимний» признана лучшей в номинации «Промышленные товары для населения». А его руководитель Аксана Ивановна Логвина стала победительницей XI Республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Активная жизненная позиция».

Не снижает набранных темпов коллектив и в этом году, завершив акционирование предприятия. Здесь созданы комфортные условия труда, обеспечен достойный социальный пакет. Средняя зарплата в январе-апреле составила 1 068 руб., и это не предел, считает руководство завода.

Так, за 4 месяца 2020 г. физический объем выпуска товаров достиг 140% по сравнению с прошлым годом, производство продукции в действующих ценах - 172%, общая выручка увеличилась в 2 раза и составила на одного работника - 222,1%.

За 4 месяца 2020 г. физический объем выпуска товаров составил 140%.

- Коллектив по традиции с высокими достижениями встречает профессиональный праздник - День химика. К слову, мы внесли свой вклад в борьбу с пандемией в Беларуси. По ранее разработанной рецептуре оперативно организовали массовый выпуск линейки дезинфицирующих средств для промышленных и бытовых целей под маркой «САН-DEZ» различной расфасовке. Планируем в дальнейшем увеличить производство востребованной продукции, которую сегодня можно увидеть в каждом доме и организации,- подытожила руководитель завода Аксана Логвина.

Борис АЛЕКСЕЕВ

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