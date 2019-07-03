Сроки санации «проблемных» предприятий сократят

Новая редакция закона «О несостоятельности и банкротстве» предусматривает ужесточение процедуры финансового оздоровления.

По словам заместителя директора департамента по санации и банкротству Минэкономики Станислава Садовникова, когда процедура финансового оздоровления продолжается 5 лет, то искажаются сами понятия «санация» и «банкротство». Потому что в результате субъект хозяйствования продолжает работать фактически в льготном режиме в ущерб другим субъектам рынка.

- Поэтому чтобы исключить случаи 5-7-летних сроков нахождения в процедуре оздоровления, законом предусмотрено серьезное основание для ее прекращения, - говорит специалист. - Мировая практика предлагает концепцию навязывания той или иной процедуры решением суда, если в спорах между кредиторами и иными лицам, участвующими в процессе, нет консенсуса. Поэтому мы усиливаем возможности судебной системы в этом направлении. Следуя принципу: общественное благо - высший закон».

Сегодня, если взыскатель подал заявление о несостоятельности, то кредиторы могут утвердить план санации или ликвидации предприятия, а суд, несмотря на их мнение, может самостоятельно ввести для него режим деятельности. Новый закон, как предполагается, уберет все «фильтры»: если заявление о банкротстве подал кредитор, то предприятие-должник сможет выбирать только процедуру ликвидации. Правда, санация все же будет возможна, если должник сможет доказать, что имеет достаточно имущества для погашения кредиторской задолженности.

- Мы опирались на международный опыт так называемой ускоренной реорганизации при подаче заявления кредитором, - поясняет представитель Минэкономики. - Самое главное - качество санации. Есть финансовые поступления или нет? Во втором случае перспективы незавидные, ведь кредиторы могут назначить соответствующую экспертизу. Поэтому за оздоровление предприятия должнику придется еще побороться…

По данным Верховного суда Беларуси, на 1 января 2019 г. количество банкротств госкомпаний и предприятий, имеющих долю госсобственности в уставном фонде, а также градообразующих и приравненных к ним, бюджетообразующих и системообразующих организаций за год снизилось на 7% (до 197). В аграрном секторе на начало 2019 г. банкротств стало меньше на 17%.

Подробнее о готовящихся изменениях законодательства в сфере экономической несостоятельности – читайте в статье Т. Маненок «Банкротство или санация: что выбрать?» в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Банкротства в Беларуси: о чем стоит задуматься».

«В группе риска - руководители», №6 (228) - июнь 2018.