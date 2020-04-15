КАМАЗ прорубил «окно в Европу»

Как белорусское предприятие стало одним из лучших зарубежных дилеров крупнейшего российского автопроизводителя.

Еще 5-7 лет назад на постсоветском рынке грузовых автомобилей в сегменте магистральных тягачей безоговорочно доминировала так называемая «большая семерка» крупнейших европейских производителей. Именно они занимали лидирующие позиции в продажах тягачей и большегрузных самосвалов.

Но с появлением нового модельного ряда седельных тягачей ПАО «КАМАЗ» сделало большой шаг вперед и по модельному ряду, и главное - по качеству производимой техники. Тот факт, что последние модели автомобилей под брендом KAMAZ практически ни в чем не уступают зарубежным аналогам, отмечают и перевозчики, и многие конкуренты. ПАО «КАМАЗ» осваивает новые для себя рыночные ниши и успешно конкурирует с представителями «большой семерки». Компания укрепляет позиции и в России, и на рынках соседних стран, активно развивая дилерскую сеть.

С 2004 г. официальным дилером ПАО «КАМАЗ» в Беларуси является ОДО «ВТК КАМАЗавто», которое возглавляет Светлана Ган. Она пришла в бизнес по продаже дорожно-строительной и грузовой техники в 1998 г., начав работу в ЗАО «ЯРОВИТ», которое в то время являлось одним из крупнейших дилеров РУП «МАЗ».

За эти 16 лет ОДО «ВТК КАМАЗавто» значительно увеличило продажи российской автомобильной техники в Беларуси. А некоторые модели бренда KAMAZ на нашем рынке стали хитами продаж. Как, например, тяжелый самосвал KAMAZ-65801, продажи которого в Беларуси в 2018 г. превысили 100 единиц.

Справка «Директора»

В 2019 г. ПАО «КАМАЗ» увеличило долю на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т до 44,2%, а в сегменте магистральных седельных тягачей - до 23%. Компанией реализовано 35,5 тыс. машин, в том числе более 5 тыс. - в страны СНГ. В 2020 г. автопроизводитель планирует увеличить долю на российском рынке грузовых автомобилей до 46%, а также нарастить поставки на зарубежные рынки.

От локального рынка - к мировому

Светлана ГАН, директор ОДО «ВТК КАМАЗавто», официального дилера КАМАЗ в Беларуси



- ПАО «КАМАЗ» постоянно инвестирует в производство, в развитие, в будущее. Постоянно увеличивает локализацию производства, - говорит Светлана Ган. - Чаще всего это достигается путем создания совместных производств с крупнейшими мировыми производителями автозапчастей и компонентов на территории Российской Федерации. Так, например, за последние 15 лет в Набережных Челнах появилось сразу несколько новых заводов: в 2005г. - совместное предприятие ООО «ЦФ КАМА», в 2009 г. - СП «КАММИНЗ КАМА». В 2014 г. между ПАО «КАМАЗ» и группой компаний LIEBHERR был подписан договор о кооперации по совместной разработке нового двигателя R6. А в 2019-м открылся ультрасовременный завод по производству кабин, которые используются и для наших машин, и для собираемых в России тягачей MERCEDES-BENZ.

Ранее от техники КАМАЗ требовались прежде всего грузоподъемность, «живучесть» на наших дорогах и надежность двигателя, учитывая не самое качественное топливо. Однако сейчас стратегия бренда радикально изменилась. Компания успешно продвигается в те сегменты, где ранее не чувствовала себя достаточно уверенно.

В 2016 г. на выставке «БАМАП» впервые в Беларуси был представлен новый магистральный тягач KAMAZ-5490, вызвавший большой интерес у международных перевозчиков. А спустя год российский автопроизводитель вывел на рынок модернизированную версию KAMAZ-5490 NEO - более комфортную, с удлиненной рамой, увеличенными топливными баками и другими техническими новшествами. Это уже была серьезная заявка на то, что в России впервые появился тягач, без пре­увеличения, мирового уровня!

- Надо отметить, что ПАО «КАМАЗ» постоянно развивает сервисную сеть в Европе. Так, известная польская компания EREM SERWIS, которая давно сотрудничает с Ассоциацией «БАМАП», обеспечивая сервисное обслуживание парка белорусских международных перевозчиков на территории ЕС, по инициативе ОДО «ВТК КАМАЗавто» была сертифицирована Департаментом сервиса ПАО «КАМАЗ» на обслуживание техники KAMAZ в странах Евросоюза, - рассказывает директор ОДО «ВТК КАМАЗавто».

Сейчас белорусский дилер готовится к масштабному событию - в этом году впервые на белорусском рынке будет представлен совершенно новый седельный тягач KAMAZ-54901. На сегодняшний день - это вершина модельного ряда российского автопроизводителя. Здесь - и максимально комфортабельная кабина, которая выпускается на том самом совместном производстве КАМАЗ и Daimler, и мощный экономичный двигатель KAMAZ R6, и увеличенный до 1 400 л запас топлива, а также контроль нагрузки на ведущий мост и много других полезных опций.

Некоторые модели бренда KAMAZ стали хитами продаж на белорусском рынке.

Несомненно, перевозчики по достоинству оценят эту новинку, и прежде всего - ее универсальность. Уровень комфорта для водителя и полный технологический апгрейд позволяют эксплуатировать машину на любых маршрутах - и в Европе, и в странах СНГ. При максимальной на сегодня экономичности двигатель Евро-5 прекрасно работает и на зарубежном, и на отечественном топливе.

Как говорит Светлана Ган, ПАО «КАМАЗ» ответственно относится к расширению своего присутствия на белорусском рынке. Компания отлично понимает его специфику, а именно: большой выбор техники ведущих иностранных производителей и наличие собственного автомобильного бренда с большой историей. Поэтому КАМАЗ внимателен к вопросам ценообразования, обеспечению гибких условий поставки техники, применению самых разнообразных финансовых инструментов, включая кредитование, лизинг и др.

Звенья одной цепи

Наверное, нет нужды объяснять, что за 16 лет ОДО «ВТК КАМАЗавто» накопило огромный опыт работы в продажах и обслуживании грузовой и специальной техники. Причем директор предприятия подчеркивает, что эти направления работы - звенья одной цепи, поскольку в автобизнесе продажи не могут быть эффективными без качественного сервисного обслуживания и, соответственно, наоборот.

Качественное сервисное обслуживание на 70-80% обеспечивает успех продаж.

У ОДО «ВТК КАМАЗавто» в Минске - специализированный, хорошо оборудованный сервисный центр. Недавно здесь перешли на 6-дневку, потому что количество клиентов за последние годы заметно выросло. Кстати, после истечения гарантийного периода техники более 50% потребителей автомобилей возвращаются в сервисный центр на дальнейшее коммерческое обслуживание. Это свидетельствует о грамотной ценовой политике дилера, но в первую очередь - о качестве работ и услуг.

Сегодня сервисный центр активно набирает сотрудников с целью организовать работу в две смены. При этом все специалисты в обязательном порядке проходят обучение и повышение квалификации по ремонту и обслуживанию новой техники, различных узлов и агрегатов непосредственно на заводе-производителе в Набережных Челнах.

- Качественное сервисное обслуживание на 70-80% обеспечивает успех продаж. Поэтому мы постоянно вкладываем средства в совершенствование материальной базы сервисного центра, приобретаем современное ПО и оборудование, - рассказывает Светлана Ган.

Надо отметить, что ОДО «ВТК КАМАЗавто» не ограничивается продажами серийных моделей. Совместно с заводами России и Беларуси предприятие предлагает различную технику на шасси КАМАЗ: газовозы, автоцистерны, изотермические фургоны и другую узконаправленную технику для белорусского рынка.

Бизнес делают люди

Успехи белорусского предприятия по продвижению техники КАМАЗ не остались незамеченными со стороны российского производителя. По итогам работы в 2018 г. на 23-й ежегодной конференции официальных дилеров ПАО «КАМАЗ» ОДО «ВТК КАМАЗавто» было признано «Лучшим дилером по продвижению нового модельного ряда КАМАЗ за рубежом». Это серьезное достижение, учитывая, что у ПАО «КАМАЗ» более 200 официальных дилеров.

Почетный Диплом Светлана Ган получила из рук Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Причем она стала первой за 23 года женщиной-руководителем дилерского центра, удостоенной подобной награды! Несмотря на то, что практически 100% руководителей в дилерской сети компании - мужчины.

Директор ОДО «ВТК КАМАЗ­авто» уверена, что бизнес делают люди. И всегда подчеркивает, что за успехами предприятия стоит, прежде всего, сплоченный коллектив профессионалов. Действительно, команда здесь подобралась сильная или, как говорит Светлана Ган, - «звездная». Это подтверждают и результаты работы дилера в последние годы.

ОДО «ВТК КАМАЗавто» не только успешно продает и обслуживает автотехнику, но и активно участвует в социальных проектах, занимается благотворительностью. Систематическая помощь оказывается Обществу милосердия инвалидов Великой Отечественной войны, Белорусской Православной церкви, поисково-спасательному отряду «Ангел», футбольному и волейбольному клубам «Минск» и др. Как считает руководитель предприятия, это и есть та самая социальная ответственность бизнеса, о которой много говорят в последнее время. Причем реальная - не на словах, а на деле.

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