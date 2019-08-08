Продажи тягачей достигли исторического максимума

В 2018 г. в Беларуси было продано более 2 тыс. большегрузов, а емкость рынка приблизилась к 300 млн евро.

По оценкам дилеров, в среднем объем продаж седельных тягачей в стране составляет от 1 тыс. до 2 тыс. единиц в год. В деньгах - это 150-300 млн евро. Хотя колебания на этом рынке бывают очень значительными. Так, если в 2012 г. с учетом «серого» импорта в Беларусь было ввезено более 2 100 новых тягачей, то всего спустя два года, после выхода Декрета №6, разрешившего ввоз автомобилей б/у без уплаты таможенных пошлин, дилеры смогли продать всего 475 машин, а в 2015-м - и вовсе около 400. С 2016-го ситуация развернулась - уже 901 автомобиль, в 2017-м - более 1 600, а в прошлом году продажи перевалили за 2 100 единиц.

По оценкам экспертов журнала «Директор», в сегменте международных перевозок явно преобладают поставщики из так называемой «большой семерки» (DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO, IVECO и RENAULT).

Вторая группа включает в себя производственные предприятия, грузовые автопарки и небольшие компании, работающие либо только в Беларуси, либо осуществляющие перевозки из/в сопредельных стран. В основном - из Беларуси в Россию и обратно. Здесь преобладает госсектор, техника закупается часто бессистемно, у разных поставщиков. В основном это автомобили МАЗ, КАМАЗ, а также техника б/у. Как правило, крупные перевозчики каждый год обновляют парк на 10-20%, и 3-5-летние тягачи перекочевывают во второй сегмент.

- Что касается международных перевозчиков, то на 95% их парк укомплектован тягачами «большой семерки», - говорит Валерий Бобченко, директор дилерского центра SCANIA СП ЗАО «Милленниум Групп». - Это связано преимущественно с техническим обслуживанием - в Европе у всех ведущих производителей - развитая сеть автосервисов, налажена продажа запчастей и т.д. Кроме того, для магистральных перевозок особенно важна надежность (минимальное время простоев по причине технических неисправностей) и экономичность (низкий расход топлива) автотранспорта.

Наш рынок, по моим наблюдениям, подвержен определенной цикличности - в среднем раз в 3-4 года на нем наблюдаются обвалы, связанные с экономическими кризисами, резкими колебаниями валютных курсов, или политическими причинами - например, экономическими санкциями. Мы к этому уже привыкли, да и перевозчики тоже. Они стали более осмотрительны при расширении автопарка, выборе источников и валюты финансирования и др. Так, сегодня считается, что доля машин в лизинге или под кредитами не должна превышать 30-40% общего количества автопарка. Если этот показатель 50% и более - это уже серьезный фактор риска в случае изменения экономической ситуации.

Подробный анализ рынка большегрузной техники читайте в статье К. Коржевича «Тягачи набрали скорость» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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