Критерии успеха на рынке промышленного строительства

Как предприятие из небольшого полесского города стало одним из лидеров в этой сфере.

Трофим КАЛАЧ, директор Мозырского монтажного управления ОАО «Гомельтехмонтаж»

Мозырское монтажное управление (ММУ) ОАО «Гомельтехмонтаж» работает на белорусском рынке с 1977 г. Предприятие является одним из лидеров в области промышленного строительства, а также имеет уникальный опыт работы на объектах нефтепереработки и трубопроводного транспорта. Возглавляет управление один из самых опытных руководителей отечественной строительной отрасли - Трофим Владимирович КАЛАЧ. Накануне дня рождения предприятия он рассказал корреспонденту «Директора» о ситуации в сфере строительно-монтажных услуг, специфике промышленного строительства и важнейших проектах своего предприятия.

Первые шаги

- Наверное, у кого-то из тогдашних руководителей отрасли было хорошее чувство юмора, потому что приказ об образовании Мозырского монтажного управления был издан 1 апреля 1977 г., - шутит директор предприятия. - До этого в городе был участок Гомельского монтажного управления №1 (сейчас - ОАО «Гомельтехмонтаж»), где в 1974 г. начиналась моя трудовая деятельность.

Фактически вся профессиональная карьера Трофима Владимировича связана с родным предприятием. Здесь он трудится без малого уже 46 лет, так что все этапы становления и развития управления прошли на его глазах и при самом непосредственном участии. Начинал будущий руководитель рядовым сварщиком, и так увлекся этой профессией, что стал одним из лучших технологов страны в этой области, главным сварщиком управления, затем - инженером сварочной лаборатории. А дальше - пошли уже управленческие ступеньки: заместитель директора, главный инженер… И, наконец, в 2007 г. он официально возглавил ММУ ОАО «Гомельтехмонтаж».

Трудовой коллектив управления - около 250 человек. Причем доля ИТР в общей численности - лишь 11-12%. Как говорит директор предприятия, здесь как в современной армии: ставка делается не на «офицеров», а на «сержантов». То есть на тех, кто способен руководить людьми, но при этом обладает всеми необходимыми техническими и профессиональными навыками и в любой момент может дать практический совет и лично показать, как нужно выполнять ту или иную операцию. Именно такие руководители являются для рабочих авторитетами.

С другой стороны, оптимизация штата вспомогательных и руководящих работников повышает эффективность. Не случайно в управлении при достаточно высокой средней заработной плате, соотношение темпа роста производительности труда к темпу роста зарплаты - одно из лучших в отрасли (1,32). Рентабельность по итогам 2019 г. составила 18,9%, выручка - свыше 14,5 млн руб., а чистая прибыль - 883 тыс. руб.

Сегодня ММУ ОАО «Гомельтехмонтаж» осуществляет более 20 видов деятельности. Основные направления: монтаж оборудования и металлоконструкций, технологического оборудования и трубопроводов, стальных и железобетонных конструкций, тепловых сетей и сетей газоснабжения, резервуаров, кровельных систем, ограждающих конструкций, водонапорных баков, котлов и другого оборудования, работающего под давлением, систем водоснабжения и автоматического пожаротушения, тепловых пунктов и котельных, а также строительно-монтажные работы.

Хотя изначально предприятие создавалось в рамках программы развития Полесского региона для массового строительства котельных в Гомельской области. Эта задача была выполнена, а потом жизнь сама внесла свои коррективы: с началом газификации Полесья специалисты управления приняли активное участие в реализации этой программы, а затем занимались реконструкцией теплосетей Мозырской ТЭЦ.

Постепенно накапливался опыт, улучшалась техническая оснащенность. Сейчас у предприятия 9 автокранов, 4 автовышки, 5 автобусов и другая специализированная строительная техника - все современное и на ходу. Аренда такой техники стоит недешево, и к этому здесь прибегают лишь в редких случаях, например, для выполнения узкоспециализированных работ. Есть свой производственный участок по подготовке и сборке металлоконструкций. Одним словом, когда в стране началась массовая модернизация промышленности, ММУ ОАО «Гомельтехмонтаж» и кадрово, и технологически оказалось готово к участию в самых серьезных проектах.

Новые достижения

- За несколько десятилетий мы приняли участие в строительстве и реконструкции большого количества промышленных объектов. Причем не только в своем регионе, но и в других областях республики, - рассказывает директор. - Работали на БМЗ в Жлобине, участвовали в программе модернизации государственных цементных заводов и предприятий деревообрабатывающей промышленности, сотрудничали с ОАО «Нафтан» и ОАО «Гомельтранснефть» (в частности, на ЛПДС «Дружба»), наши сотрудники работали и на многих других важных объектах. В последние годы основные проекты управления связаны с ОАО «Мозырский НПЗ», где уже много лет реализуется программа развития и модернизации. Этим сотрудничеством мы особенно дорожим и гордимся, так как это не просто предприятие нашего региона, но и флагман нефтеперерабатывающей отрасли страны.

Промышленное строительство - очень специфическая и ответственная деятельность, которая предъявляет повышенные требования к опыту подрядчика, профессионализму его сотрудников, а также к технической оснащенности. ММУ ОАО «Гомельтехмонтаж» имеет все необходимые лицензии Министерства по чрезвычайным ситуациям на осуществление деятельности в области промышленной безопасности и по обеспечению пожарной безопасности, а также сертификаты соответствия РУП «Стройтехнорм» на выполнение таких работ.

Практика проведения тендеров в нашей стране свидетельствует о том, что заказчики выбирают подрядчиков, ориентируясь, прежде всего, на цену.

- Наши основные принципы - качество, профессионализм и сроки выполнения работ. За годы реализации проектов на промышленных объектах управлению удалось приобрести высокий имидж, которым мы дорожим, стараясь держать свою марку, - говорит Т.Калач. - Несмотря на то, что существующий порядок организации тендеров, правила ценообразования и ведения проектно-сметной документации в промышленном строительстве создают много проблем.

С опытным руководителем сложно не согласиться. Действительно, практика проведения тендеров в нашей стране свидетельствует о том, что заказчики выбирают подрядчиков, ориентируясь, прежде всего, на цену и ссылаясь при этом на требования законодательства. Но в отличие, скажем, от закупки материалов или продуктов питания строительство промышленных объектов имеет свою специфику. Здесь в первую очередь важны качество и сроки. Ведь речь идет не только об окупаемости проектов, но и о безопасной и длительной эксплуатации объекта! Что касается составления проектно-сметной документации, то любой опытный строитель подтвердит, что она перегружена нормативными требованиями, многие из которых устарели. Например, для разных видов работ до сих пор применяются цены разных лет, а также так называемые контрактные цены, которые тоже нужно учитывать. То есть проект промышленного объекта и тем более его реализация по умолчанию не могут быть дешевыми!

Любой опытный строитель подтвердит, что проектно-сметная документация перегружена нормативными требованиями, многие из которых устарели.

- Можно добавить еще проблемы с гарантией, которая сегодня составляет 5 лет,- отмечает Т.Калач. - Например, 4 года назад мы смонтировали металлоконструкции на объекте, который пока не сдан. Это не наш объект, но свою часть работ на нем мы выполнили в положенный срок. Когда его сдадут - вопрос. Между тем, любые металлоконструкции подвергаются коррозии. Значит, мы должны их периодически обновлять и таким образом нести дополнительные расходы.

Сплав молодости и опыта

Руководство ММУ ОАО «Гомельтехмонтаж» много делает для повышения профессионализма и мотивации своих работников. Коллектив здесь представляет собой практически идеальный сплав молодости и опыта. Кадрового голода рабочих специальностей предприятие также не испытывает благодаря тесным связям с Мозырским государственным профессиональным лицеем строителей. Ежегодно 20-30 учащихся проходят здесь производственную практику. Те из них, кто хочет по-настоящему овладеть мастерством в избранной профессии, закрепляются за опытными наставниками, а после окончания лицея трудоустраиваются здесь же. Потому что видят реальную заботу предприятия о своих работниках. Корреспонденты журнала «Директора» за свою профессиональную карьеру побывали на многих строительных предприятиях и могут подтвердить, что бытовые условия, созданные для рабочих в Мозыре, - одни из лучших в отрасли. Это - и зоны отдыха, и чистые просторные «бытовки», где можно разогреть обед, вскипятить воду, принять душ, и просто отдохнуть в обеденный перерыв.

Кстати, руководитель предприятия - поклонник футбола еще с детства и сам мог стать профессиональным футболистом, если бы не помешала травма. Поэтому он выступил с инициативой создания любительской футбольной команды из числа работающей молодежи. Для этого закуплена спортивная форма, организованы тренировки.

- У нас отличный профессиональный коллектив, - говорит директор управления. - Все наши мастера и прорабы прошли аттестацию при Министерстве архитектуры и строительства. Есть даже такие, кто имеет два высших образования. Много и молодежи. И мы в самом деле уделяем большое внимание обучению, досугу и пропаганде здорового образа жизни среди наших работников. Это окупается: например, к профессиональной деятельности членов нашей футбольной команды нет практически никаких нареканий, а производительность труда у них - одна из самых высоких на предприятии. У нас неплохой социальный пакет и достойная зарплата. Поэтому «текучки» рабочего персонала в управлении почти не наблюдается.

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