Вдвое перекрывая нормативы

Профессиональные кадры и современные технологии позволяют предприятию возводить объекты со значительным опережением расчетных сроков.

Александр Якимук, начальник УП «Жабинковская ПМК-10»

Справка «Директора»

УП «Жабинковская ПМК-10» ведет свою историю от созданной в ноябре 1966 г. межколхозной строительной организации. За более чем полвека работники предприятия возвели свыше 150 тыс. кв. м жилья, объекты здравоохранения и культурно-массовых учреждений, производственные базы, административные здания, зерносклады, МТФ и другие сооружения в Жабинском районе и Брестской области.

Трудовой коллектив ПМК-10 «Объединения «Брест­обл­сель­строй» достойно продолжает славные традиции предшественников. Так, по итогам 2018 г. предприятие заняло 1-е место в Минстройархитектуры среди строительных организаций численностью до 300 человек. Хорошо потрудились строители из Жабинки и в уходящем году.

- В 2019-м мы успешно реализовали довольно крупный проект - к празднованию 1000-летия Бреста завершили строительство самой большой в области школы на 1 500 человек в микрорайоне «ЮЗМР-2» (генподрядчик - ГППСУП «Объединение «Брестобсельстрой»). В декабре сдали в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом с инженерными сетями в Жабинке, телятники в деревнях Подлесье и Бусни, крупную МТФ в деревне Корды (стоимость выполненных работ - 4 млн руб.), - поделился 33-летний начальник УП «Жабинковская ПМК-10» Александр Якимук.

Свою жизнь с предприятием молодой руководитель связал в 2004 г., начав трудовой путь столяром. После окончания Брестского государственного технического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство» вернулся в ПМК-10­ и продолжил работать мастером, начальником планового производственно-технического отдела и главным инженером. Прошлым летом трудовой коллектив единодушно поддержал кандидатуру Александра Владимировича при выдвижении на должность руководителя предприятия.

По его словам, благодаря профессиональной работе и стараниям специалистов, ПМК-10 добивается стабильных результатов, сокращая сроки строительства и обеспечивая высокое качество работ.

- Мы, как правило, в два раза раньше нормативных сроков вводим в строй возводимые объекты. Персонал работает вахтовым методом, без выходных. По итогам 11 месяцев предприятие успешно выполнило плановые показатели по производительности труда и выручке от реализации. Рентабельность продаж превысила 4%, - отметил А. Якимук.

В организации внедрена и сертифицирована система менедж­мента качества производства строительно-монтажных и специальных работ, имеются сертификаты соответствия на все виды основных строительно-монтажных и отделочных работ. Наличие сертификации системы менеджмента качества - признак не только правильного контроля в сфере управления, но и организованности, на­дежности предприятия.

Новый руководитель ПМК-10 изначально сделал ставку на молодежь, и время подтвердило правильность его выбора. Сегодня на предприятии трудится 185 человек, средний возраст - более 30 лет. Причем ежегодно в связи с новыми производственными задачами коллектив прирастает на 15-20 специалистов. Приходят как выпускники профильных колледжей и вузов, так и работники по найму. Сегодня в отрасли весьма востребованы представители рабочих специальностей.

- Текучесть кадров небольшая - на предприятии хорошая зарплата, поэтому люди приходят не «за получкой», а зарабатывать. Средняя зарплата по итогам 11 месяцев - 1150 руб., что для нашего района является высоким показателем, - говорит руководитель предприятия.

Многолетний авторитет ПМК-10 подтверждает строительство социально-значимых объектов в регионе. Так, весной планируется сдача 60-квартирного дома в Кобрине, начато строительство двух 40-квартирных домов в Жабинке и Кобрине, других объектов. Порт­фель заказов на 2020 г. на 80% сформирован еще в начале лета.

Возрастающие объемы работ помогает выполнять подсобное производство: 3 РБУ мощностью 100 куб. м в смену, лесопильный цех - на 1 500 куб. м и столярный - с объемом переработки 400 куб. м древесины в год, цех по изготовлению металлоконструкций сварных и заготовок из труб, площадка для производства изделий сборного бетона и железобетона.

Одной из главных слагаемых успеха предприятия стало техническое перевооружение. Здесь по­стоянно инвестируют немалые средства в новую технику, в том числе используя выгодные лизинговые механизмы. Так, в прошлом году купили погрузчик марки «Амкодор-352», автомобиль МАЗ и 2 прицепа, грузопассажирскую «Газель». В дальнейших планах - новый самосвал МАЗ на 36 т и автобетоно­смеситель. У ПМК-10 - собственный автопарк из 30 автомобилей и спецтехники, который на 95% обеспечивает ее потребности и позволяет оказывать услуги сторонним организациям.

- Мы не привыкли останавливаться на достигнутом, впереди у коллектива - новые, не менее высокие рубежи. В 2020-м главные усилия направим на дальнейшее укрепление материально-технической базы предприятия, расширение гео­графии деятельности и увеличение объемов, выполняемых СМР. Продолжим работу по планомерному сокращению дебиторской задолженности. Ведь у строителей нет «зимних каникул», поэтому трудимся круглый год в 2 смены, - подытожил начальник УП «Жабинковская ПМК-10» Александр Якимук.