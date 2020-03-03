Быть лидером непросто

Более 60 лет коллектив одного из крупнейших застройщиков в Витебске не изменяет своему девизу «Строили, строим и будем строить!».

Владимир Ленчиков, генеральный директор ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск»

Справка «Директора»

Строительный трест №9 создан в Витебске в 1957 г. За прошедшее время его коллектив внес значительный вклад в экономическое и социальное развитие города на Двине и области, возвел более 1 млн кв. м жилья. Сегодня в состав треста входят 5 обособленных структурных подразделений (ОСП): СУ-38, СУ-39, УМиСР-140, БелГПИ и ЖЭК. На предприятии работают 785 человек.

В XVI республиканском профессиональном конкурсе «Лучший строительный продукт года-2019» в номинации «Лучший исполнитель строительно-монтажных работ» победителем стало ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск». Так организаторы отметили высокие технические и эксплуатационные характеристики, потребительские свойства представленного продукта, достойный уровень производства акционерного общества в 2018 г.

- Мы впервые участвовали в конкурсе, поэтому эта победа особенно значима для коллектива. Высокого признания трест удостоен за тепловую изоляцию наружных ограждающих конструкций поликлиники в микрорайоне Юг-7А. Основная заслуга в этом принадлежит СУ-39. Ранее технологию монтажа вентилируемых фасадов предприятие апробировало при строительстве знаковых для региона объектов - зданий областного филиала ОАО «Банк развития Рес­публики Беларусь» и специализированного зала по прыжкам на батуте в Витебске, - сказал Владимир Ленчиков, который возглавил строительный трест №9 в 2015 г.

По семейным стопам

Он вырос в семье потомственных строителей: мама Валентина Макаровна после окончания профильного техникума почти полвека отработала в отрасли, а отец Петр Иванович руководил комплексной бригадой плотников и своими руками построил дом для семьи. Так что выбор будущей профессии еще в школьные годы был осознанным, а трудовой путь Владимир Ленчиков начал в 1997 г. рабочим на стройке, с 3-го курса совмещая работу с учебой в Могилевском машиностроительном институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

После окончания вуза в 1999-м с дипломом инженера-строителя пришел в ПМК №283 Шклова. В 2002-2014 гг. он постигал профессиональные секреты в Круглянской ПМК-266 под руководством Заслуженного строителя Беларуси Н.В. Патрончика. В 2014-2015 г. приобретал руководящий опыт в качестве заместителя генерального директора и главного инженера ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» г. Могилева.

В октябре 2015 г. Владимир Петрович в 39-летнем возрасте по предложению Минстройархитектуры возглавил ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск». В 2019 г. окончил Академию управления при Президенте Беларуси по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

Оптимизация приносит результаты

- Работу на новом месте пришлось начинать в непростых условиях, поэтому времени на раскачку не было. Экономический кризис 2014-2015 гг. негативно отразился на строительной отрасли, что не лучшим образом сказалось и на загрузке треста. В 2016-м мы начали оптимизацию его структуры, упразднили путем присоединения 2 строительных управлений, по­этапно почти вдвое сократили общую численность персонала. Также избавились от ненужных производственных баз и территорий, сконцентрировав все управляющие структуры в одном месте на улице М.Шагала, - поделился Владимир Петрович.

За последнее 5-летие трест в 2-4 раза улучшил основные экономические показатели.

По его словам, благодаря оптимизации и своевременному финансированию треста в 2 раза по сравнению с 2014 г. увеличили производительность, т.е. меньшим количеством работников выполняют прежний объем работ.

В 2018 г. трест №9 переподчинили от Минстройархитектуры Витебскому облисполкому, чтобы он соответствовал своему первоначальному предназначению: вести строительство только на территории региона. Это решение позволило сконцентрировать производственные мощности, улучшило ситуацию с загрузкой структурных подразделений и обеспечило более стабильное финансирование строительства.

Присоединение в том же году в связи с реорганизацией ОАО «Проектный институт «БелГПИ» открыло дополнительные производственные возможности.

- Благодаря включению в нашу структуру нового обособленного структурного подразделения - проектного института - мы заметно укрепили свои позиции на строительном рынке региона. И сегодня трест - один из крупнейших застройщиков Витебска, разнопрофильное предприятие, способное совместно с квалифицированными субподрядными организациями воплотить в жизнь любой инвестиционный проект на всех стадиях его реализации - от проектирования до сдачи объекта «под ключ», - отметил генеральный директор.

Новые свершения и технологии

В копилке стройтреста №9 немало важных для республики и региона объектов - гостиница «Лучеса», площади Победы и Тысячелетия, Ледовый дворец в областном центре, Свято-Успенский кафедральный собор, здание витебской таможни. Его работники также участвовали в строительстве БелАЭС, Дворца фристайла в Минске и др.

Строительный трест №9 за более чем 60 лет возвел свыше 1 млн кв. м жилья.

Хорошо потрудились витебские строители и в последние годы. Например, в 2018-м ввели в строй поликлинику в микрорайоне Юг-7А, за что удостоились признания на XVI республиканском профессиональном конкурсе «Лучший строительный продукт года-2019». В прошлом году начали реализацию масштабного не только в рамках Витебска, но и страны проекта: возведение школы на 1 020 учащихся в микрорайоне «Билево-2» Витебска, которое планируют завершить в июле.

По словам В. Ленчикова, специфика и технологии возведения подобных объектов хорошо знакомы тресту. Так, в 2017-2018 гг. витебские строители помогали возводить школы в Великих Луках и Пскове, в своем городе, поэтому практически со всеми работами, кроме специфических, справляются самостоятельно.

- При строительстве школы в микрорайоне «Билево-2» мы применяем инновационные технологии, например, машинного нанесения штукатурных смесей под покраску. Это позволяет не только улучшить качество и сократить сроки отделочных работ без шпаклевания, но и почти в 2 раза повысить выработку мастеров (с 10 до 18 «квадратов» на человека). Поэтому продолжим внедрять передовую технологию и на других объектах. К слову, планируем представить этот объект на конкурс по итогам работы 2019 г. от Союза строителей Беларуси, - сказал Владимир Петрович.

Коллектив треста №9 также участвует в подготовке областных «Дожинок» Например, в 2019 г. занимался благоустройством центральной площади в Браславе, прибрежной территории озера Дривяты и других объектов.

Рассказывая о достигнутых за почти 5 лет руководства результатах, генеральный директор отметил, что ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск» в 2-4 раза улучшило основные экономические показатели по сравнению с 2015-м. Например, в прошлом году объем СМР по сравнению с 2018 г. вырос на 109,3%, производительность труда - на 101,1%, среднесписочная численность работников - на 106%. Прибыль от реализации увеличилась в 2 раза и составила более 1,4 млн руб., рентабельность продаж - 6,4%.

Ежемесячный объем выполненных работ составляет 3 млн руб.

Средняя зарплата почти достигла установленного руководством страны уровня, а по итогам декабря 2019 г. составила 1 042 руб.

Благодаря принятым мерам, с каждым годом сокращается размер дебиторской задолженности (в основном это государственные и бюджетные организации, сельхозпредприятия).

Под лежачий камень…

В стройтресте №9 не привыкли жить сегодняшним днем, считая, что только постоянное развитие гарантирует результаты. Так, сейчас здесь проводят очередную реструктуризацию за счет создания с 1 апреля нового ОСП - управления подсобно-вспомогательного производства, в состав которого войдут деревообрабатывающий цех, растворно-бетонный узел и цех металлоизделий.

- За счет деревообрабатывающего цеха реализуем задачу по экспорту, поставляя лесоматериалы и дрова в Прибалтику, так как из-за ведомственной переподчиненности с 2019 г. не оказываем строительные услуги за пределами Беларуси. В мае планируем запуск собственного РБУ производительностью более 50 тыс. куб. м товарных растворов и бетонов в год. Обновленный цех металлоизделий перерабатывает 85 т металла в месяц для собственных нужд и сторонних организаций, - рассказывает В. Ленчиков.

В модернизацию производства в 2020 г. планируют вложить 1 млн руб. собственных средств, продолжат техническое обновление машинного парка. Ежемесячный объем строительно-монтажных работ достигает 3 млн руб.

Справка «Директора»

ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск» имеет аттестаты соответствия первой категории на право осуществления функций генподрядчика объектов первого-четвертого классов сложности и второй категории на право осуществления функций генерального проектировщика. Трест выполняет строительные, монтажные, отделочные, проектные и другие виды работ, а также предоставляет в аренду большой парк строительной техники и оборудования (более 100 ед.).

Портфель заказов треста на этот год сформирован на 105% по сравнению с 2019-м. При этом руководство рассматривает новые объекты и договоры, реализация которых переходит на 2021 г.

По словам руководителя, получен заказ на 2-й объект «под ключ» (проектирование и строительство) - реконструкция ФОК в поселке Бабиничи. Проектируются 40-квартирные жилые панельные дома для ДСК в агрогородке Андреевщина (Оршанский район), ведется строительство 120-квартирного жилого дома в Витебске, благоустройство тротуарной плиткой путепровода в Полоцке и др.

Немало предстоит сделать коллективу в 2020 г. в период подготовки к очередному фестивалю «Славянский базар» по реконструкции КЗ «Витебск» и Летнего амфитеатра, благоустройству улиц областного центра к «Дожинкам».

В перспективе из-за снижения объемов строительства жилья за счет бюджетных средств планируется участие в аукционах по выбору земельных участков и возведению в Витебске коммерческого жилья.

Многое решают кадры

Новый заместитель генерального директора по идеологической работе, социальным вопросам и быту Виктория Степанова считает, что в тресте созданы необходимые условия для продуктивной работы и полноценного отдыха. На балансе ОСП ЖЭК - 3 общежития на 800 мест, все нуждающиеся специалисты обеспечиваются служебным жильем.

Вхождение в должность в конце 2019 г. она начала с организации вместе с профкомом 3-дневного соревнования по профессиональному мастерству среди бригад штукатуров и облицовщиков-плиточников, которое в январе прошло в СУ-39.

- Руководство треста активно поддерживает возрождение профессионального интереса к рабочим профессиям. Хотя текучесть кадров в 2019 г. сократилась на 16%, с учетом масштабных производственных задач нам не хватает квалифицированных работников. К сожалению, средние специальные учебные заведения сегодня не удовлетворяют потребность в специалистах. Не секрет, что молодежь нередко набирается опыта на стройке и уезжает на заработки - это общеотраслевая проблема, - считает Виктория Валерьевна.

По ее мнению, профессиональные соревнования среди рабочих специальностей на возводимом объекте позволяют не только выявить лучших и увеличить нормы выработки, но и дополнительно заработать. Поэтому следующий конкурс среди каменщиков, бетонщиков и плиточников в апреле 2020 г. будет уже 2-недельным, а его победителей ждут премии.

Работникам обеспечен достойный соцпакет, в феврале обновлен коллективный договор. Претворять в жизнь намеченные планы руководству активно помогает профсоюзная организация, возглавляемая Анной Волковой.

- Высокий профессиональный уровень рабочих и многолетний опыт руководителей и специалистов снискали коллективу ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» заслуженный авторитет среди заказчиков, а его работникам придают уверенность в своих силах. Поэтому уступать лидирующие позиции на строительном рынке региона не собираемся, - подытожил руководитель строительного треста №9 В. Ленчиков.

ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск»

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