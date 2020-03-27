Гаджеты для бизнеса и не только

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Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo, смарт-часы Fossil Hybrid HR, Tone Free - наушники с… дезинфекцией.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo

Новинка компании ASUS в 2019 г. поразила даже специалистов. На первый взгляд, ноутбук, оснащенный двумя дисплеями - это вроде бы даже слишком! Однако, оказывается, второй сенсорный экран в ZenBook Duo играет очень важную роль.

Основной экран - стандартный: при диагонали 15,6 дюйма он имеет разрешение 3840 × 2160 пикселей и соотношение сторон 16:9. А вот дополнительный, занимающий верхнюю часть клавиатурной панели, при диагонали 14 дюймов имеет соотношение сторон 14:4. Он сенсорный, в отличие от глянцевого основного - матовый и с собственным меню.

Здесь можно менять настройки, а также запускать приложения. Например, те, кто работает с редактированием видео и фото, могут расположить на втором дисплее часто используемые подменю графических редакторов, чтобы не перегружать основной экран. Программисты могут растянуть окно с кодом на оба дисплея, стримеры - поместить сюда чат, а журналисты - писать статью и общаться в мессенджерах.

Можно добавить, что этот лэптоп оснащен еще и очень мощным железом - 8-ядерным Core i9-9980HK, а его корпус целиком выполнен из алюминия. Естественно, что цена соответственная - около 3 тыс. долл.

Смарт-часы Fossil Hybrid HR

Популярный бренд часов Fossil воплотил мечту множества пользователей по всему миру, создав буквально идеальные смарт-часы. Обычных пользователей раздражает то, что они носят на руке дорогущий компьютер с массой ненужных функций, приложений и большим объемом встроенной памяти. И его вдобавок нужно заряжать едва ли не ежедневно!

Бренд Fossil пошел по другому пути. Новый гаджет - фактически имитация обычных часов с привычным циферблатом и механическими стрелками. Но фоном циферблата выступает экран на основе электронной бумаги, куда выводятся уведомления. Функционально новинка снабжена акселерометром и датчиком частоты сердечных сокращений, позволяет вести подсчет количества шагов, пройденного расстояния и потраченных калорий. При желании пользователя через Bluetooth часы подключаются к смартфону на базе Android и iOS. В этом случае на дисплей могут выводиться различные уведомления или функция управления воспроизведением музыки.

Благодаря снижению нагрузки, от одной зарядки смарт-часы могут проработать до двух недель! Да и цена гаджета вполне разумная - менее 200 долл.

Tone Free - наушники с… дезинфекцией

В последнее время защита от инфекций стала очень востребованной во всем мире. Производители гаджетов стараются не отставать от этого тренда.

Компания LG выпустила первые в мире наушники TWS, которые убивают микробов. Уничтожение бактерий происходит при помощи ультрафиолета, разрушающего оболочку бактерий. Излучатель встроен в зарядный чехол наушников и работает, пока они заряжаются.

Технические характеристики Tone Free тоже на уровне: 6 ч работы на одной зарядке, а с учетом того, что их можно подзарядить от аккумулятора в чехле, это время увеличивается до 21 ч. Правда, после 3-кратной подзарядки аккумулятор также придется перезарядить. Управление воспроизведением осуществляется через сенсорную панель, которая позволяет использовать Google Assistant. Интересно, что наушники оснащены датчиками для распознавания, когда их вынимают из уха, а также защитой от влаги на уровне IPX4.

Стоимость устройства - около 200 долл.