Хвала рукам, что пахнут хлебом…

Вот уже 80 лет коллектив новогрудского завода конкретными делами подтверждает эту истину, сохраняя секреты белорусского хлебопечения.

Справка «Директора»

Предприятие было создано в 1939 г. на базе нескольких кустарных пекарен в Новогрудке. В связи с промышленным ростом и увеличением численности населения города в 1964 г. был построен новый хлебозавод на улице Волчецкого мощностью 20 т хлеба в сутки. Сегодня в филиале «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» в среднем выпускают около 10-11 т хлебобулочных и 0,3 т кондитерских изделий в сутки. На предприятии работают более 180 человек, из них 2/3 - женщины.

Хранители традиций

Андрей Паркалов, директор филиала «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»

- Завод имеет богатую историю и хранит традиции истинного белорусского хлебопечения. За последние годы мы значительно обновили технологическое оборудование, расширили ассортимент с учетом потребительского спроса. Кроме традиционных сортов ржаного хлеба, ежегодно предлагаем потребителям новую продукцию, в том числе приверженцам здорового питания. Так, в 2019-м выпустили 70 наименований хлебобулочных и 65 - кондитерских изделий, - сказал Андрей Паркалов, который возглавляет Новогрудский хлебозавод с 2007 г.

Он связал свою жизнь с предприятием в 1998 г. после окончания Могилевского технологического института по специальности «Инженер-механик пищевых производств». За это время прошел все основные ступени служебной лестницы - от механика до директора филиала.

И хотя небольшому предприятию сложно конкурировать с крупными производителями, коллектив Новогрудского хлебозавода уверенно удерживает завоеванные позиции. Традиционно занимает передовые места среди промышленных предприятий района, а по итогам 2019г. стал третьим по производительности среди филиалов ОАО «Гроднохлебпром», уступив только коллегам из более крупных городов - Гродно и Лиды.

- Мы используем натуральные компоненты, а наша лаборатория не допускает применения в производстве хлебобулочных изделий консервантов и химических усилителей вкуса. Ежемесячно поставляем в магазины Новогрудского и других регионов страны более 300т хлеба, булок, батонов, пирогов, багетов и около 8-10 т тортов, пирожных, бисквитов, кексов и других кондитерских изделий, - отметил Андрей Михайлович.

Филиал «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» стабильно развивается, сохраняя положительную динамику роста, несмотря на тенденцию снижения в отрасли объемов производства хлебобулочных и кондитерских изделий и жесткую конкурентную борьбу за потребителя. Так, в прошлом году предприятие в основном выполнило экономические показатели. Объем экспорта (в РФ и Украину) вырос на 103% по сравнению с 2018 г., рентабельность продаж - на 8,2%, чистая прибыль составила 274 тыс. руб. Средняя зарплата с 2014 г. увеличилась в 1,7 раза и сегодня считается достойной не только для Новогрудского района, но и превышает среднеотраслевой уровень.

«Пекарь ХлебНов» - бренд известный

По словам руководителя, в 2019-м на предприятии завершили масштабную модернизацию кондитерского цеха, в которую за 2 года вложили более 1,7 млн. руб. собственных и кредитных средств, в том числе почти 0,5 млн в приобретение нового импортного оборудования. И сегодня он соответствует самым строгим требованиям по качеству и санитарным нормам.

- В результате поэтапной модернизации мы почти в 3 раза увеличили производственные площади, нарастили проектные мощности кондитерского цеха по выпуску продукции. При этом не остановили его работу, временно перенеся технологический процесс в хлебобулочный цех, - рассказывает А. Паркалов.

О достойном качестве продукции новогрудских хлебопеков свидетельствуют не только высокие оценки покупателей, но и многочисленные награды, полученные на конкурсах и выставках самого высокого уровня.

Например, коллектив Ново­грудского хлебозавода как и в 2017г. завоевал сразу 5 наград на республиканском смотре-конкурсе качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2019» в Минске. Так, в своих номинациях «золото» получили батон «Колоритный», булочка «Оригинальная», сдоба «Яблочное чудо» и торт «Провинциалка», а изделие булочное «Хлебец «Овсяная энергия» награждено серебряной медалью.

- Мы с 2007-го принимаем участие в престижном конкурсе качества хлебобулочных и кондитерских изделий, и каждый раз возвращаемся с наградами. Наши специалисты постоянно работают над совершенствованием технологии производства, повышением качества продукции и расширением ассортимента, - отметил директор завода.

Индикатором спроса на изделия мастеров из Новогрудка служит фирменная торговая сеть, представленная магазинами «Пекарь ХлебНов - мастер вкусных пирогов», розничный товарооборот которой за прошлый год превысил 1,92 млн руб., или 103,5 к уровню 2018 г.

Однако жизнь не стоит на месте, поэтому коллектив филиала «Ново­грудский хлебозавод» на достигнутом останавливаться не собирается. В дальнейших планах - расширение ассортимента продукции, освоение новых рынков сбыта в регионах. Например, выпуск кексов с различными начинками на новой производственной линии. Хорошие перспективы открывает и современная линия шоковой заморозки, которая позволяет многократно увеличить срок годности продукции.

- Сейчас практически во всех крупных торговых сетях есть специальные печи и кондитерские цеха, позволяющие выпускать собственную продукцию и составить заводу конкуренцию. Однако уверен, что люди все же будут отдавать предпочтение хлебу, изготовленному по традиционным технологиям, поэтому без работы наши специалисты не останутся еще долго, - подытожил директор предприятия А. Паркалов.

Филиал «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»

231400, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Волчецкого, 67

Тел./факс: +375 (1597) 49-330

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