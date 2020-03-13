БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Владимир Моженков. Бизнес по чуть-чуть. 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 368 с.

Автор специально эту книгу писал так, чтобы в ней не было начала и конца, чтобы ее можно было читать с любой страницы. Потому что любой бизнес - это то, что делается по чуть-чуть, и успешная компания от неуспешной отличается лишь тем, что ее лидеры умеют видеть это «чуть-чуть», воспринимать его и внедрять. Прямо сегодня. Прямо сейчас.

Ларри Кинг. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 224 с.

Автор - настоящий мастер общения, быть гостем на его ток-шоу считали за честь виднейшие деятели политики, бизнеса, спорта и искусства.

Л. Кинг делится своими секретами и дает множество полезных советов. 38 лет разговор, беседа, общение являлись для него хлебом насущным, ему пришлось общаться с самыми разными людьми - от Михаила Горбачева до Майкла Джордана.

Михаил Гребенюк. Отдел продаж по захвату рынка. - М.: Эксмо, 2018. - 208 с.

Книга-практикум по созданию и управлению отделом продаж. Инструменты для внедрения методики повышения эффективности его работы и менеджеров по продажам. 17 инсайтов для руководителей. Качественный и количественный рост входящих и исходящих заявок, выбор модели продаж и стратегии развития бизнеса, готовые скрипты для «холодных» и «теплых» звонков, повышение конверсии и др.

Джен Синсеро. НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед. - М.: Эксмо, 2019. - 320 с.

Хочешь жить так, как никогда не жил, - начни делать то, что никогда не делал. Главная формула саморазвития, которую можно свести к «восточной мудрости» - НИ СЫ. Именно к этому призывает автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим тиражом 1 млн экземпляров.

Издание содержит 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, проверенная Д. Синсеро на собственном опыте, приносит результат.

Андрей Беловешкин. Что и когда есть. - М.: Эксмо, 2019. - 256 с.

Наша жизнь - это не спринт «похудеть до лета», а марафон «быть здоровым и энергичным долгие годы и предотвратить раннее старение». В питании важно придерживаться золотой середины, учитывать научные советы, традиционные практики и личные особенности. Никто не знает нас лучше, чем мы сами. Если к этому знанию прибавить понимание базовых процессов, то сможем принимать правильные и здоровые решения.

Книга врача, преподавателя, к.м.н. А. Беловешкина - свод гибких принципов, каждый из которых можно применять отдельно. Правила режима и психологии питания, выбора продуктов дают ответы на самые важные вопросы: Когда есть? Что есть? Как есть?