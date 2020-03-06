Александр Турчин подверг критике практику земельных отношений на местах

Губернатор Минской области призвал районные власти содействовать бизнесу в приобретении и аренде объектов недвижимости и земельных участков.

Открывая заседание Совета по развитию предпринимательства при облисполкоме, он заявил: «Ни в коем случае нельзя руководствоваться принципом «не буду продлевать договор аренды, потому что не хочу»! А также потребовал от районных администраций создания условий, при которых бизнесмены, вложившие немалые средства в ремонт объектов, не боялись бы их потерять.

Сегодня у бизнеса возникает много проблем при приобретении и аренде объектов недвижимости, земельных участков и изменении их целевых назначений. Как отметил А. Турчин, во многих районах договоры аренды пролонгируются только на один год или не продлеваются под различными предлогами, затягиваются сроки вовлечения объектов государственной недвижимости в хозяйственный оборот, отсутствует необходимая техническая документация по ним.

Кроме того, нередко осуществляется самовольное строительство из-за таких ошибок госорганов как необоснованные проектные решения, проектирование объектов за пределами зарегистрированных земельных участков и выдача положительных экспертных заключений Госстройэкспертизы.

По словам А. Турчина, налицо - недостаточный контроль со стороны исполкомов за соответствием зарегистрированных границ земельных участков при реконструкции или возведении объектов на ранее предоставленных участках, нарушения исполкомами законодательства при принятии решений о разрешении проектирования и строительства и др.

Минская область в прошлом году была признана лучшей в сфере развития предпринимательства. В 2018 г. субъекты малого бизнеса создали более 33% регионального ВВП, на их долю приходятся 40% всех налогов. Определен перечень земельных участков для реализации инвестиционных договоров по Декрету №10 от 6 августа 2009 г. с определенным перечнем льгот. Активно развивается СЭЗ «Минск». По состоянию на 1 октября прошлого года численность действующих в области ИП по отношению к аналогичному периоду 2018 г. выросла на 2 815 человек, самозанятых - на 1 435.

Полностью статья А. Снежиной «Что беспокоит бизнес в регионах?» доступна в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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