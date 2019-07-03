Советы по развитию предпринимательства в регионах работают неэффективно

Такой вывод сделали эксперты Либерального клуба по результатам специального исследования, проведенного в областных и районных центрах Беларуси.

Региональные Советы по развитию предпринимательства (СРП) были созданы в стране в прошлом году с целью стимулирования деловой инициативы. Представители бизнес-союзов попытались оценить первые результаты их работы. Для этого они изучили состав и организацию работы Советов в каждой области. А в некоторых регионах также опросили местных предпринимателей и представителей органов власти. В результате получилась интересная картина.

Исследование, которое называлось «Диалог бизнеса и государства в регионах: как повысить эффективность работы советов по развитию предпринимательства на локальном уровне», показало, что в работе этих органов наблюдается масса процедурных нарушений, формальный подход, а также выполнение несвойственных функций.

В 41% региональных СРП ими руководят чиновники. Например, в Гомельской области из 19 руководителей этих структур нет ни одного представителя бизнеса! А это является прямым нарушением поручений Совмина от 23.03.2018 г. №11/535-86/3402р и от 29.03.2018 г. №11/3684р, которыми определено, что Совет должен возглавлять предприниматель.

С другой стороны, Витебский областной Совет состоит исключительно из предпринимателей. Аналогичная ситуация - в Советах 5 районов Брестской области. Возникает вопрос: с кем они ведут диалог? А в Минском районе в состав СРП входят всего 2 человека. Какие решения они могут принимать в принципе? К тому же, многие СРП выполняют несвойственные им функции - например, консультируют бизнес, или продвигают интересы отдельных коммерческих структур или региональных предприятий. А их заседания часто проходят формально - как продолжение заседания райисполкома.

Как считают эксперты, одна из основных проблем заключается в том, что местные власти не заинтересованы в развитии бизнеса. Сейчас 115 из 118 районов страны получают господдержку, и они опасаются, что если экономическая ситуация в регионе улучшится, то дотации урежут. Поэтому эксперты Либерального клуба предлагают в течение нескольких лет не лишать регионы финансовой помощи, даже если они станут прибыльными благодаря развитию бизнеса.

Схожее предложение, кстати, недавно озвучил первый вице-премьер, глава Совета по развитию предпринимательства при Президенте Александр Турчин. Он заявил:

- В скором времени мы внесем в Администрацию Президента проект Указа (документ со всеми согласован). Будет четкая и ясная зависимость - стимулирование местных органов власти от работы частного сектора. Это будет не доплата к зарплате, а бонус по итогам года. Сработал бизнес хорошо - получили премию.

Подробнее о том, как изменится система поддержки предпринимательства в регионах Беларуси, читайте в статье К. Вербицкой «Когда инициатива поощряется» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Партнерский диалог бизнеса и власти».

«Кто и как излечит регионы от депрессии».