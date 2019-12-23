Аграрный сектор зависит от господдержки и российского рынка

Статистика свидетельствует о скрытых рисках для сельскохозяйственной отрасли Беларуси.

Результаты работы аграрного сектора в этом году - неоднозначны. С одной стороны, по статистическим данным, за 9 месяцев 2019 г. производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в текущих ценах достигло 15,2 млрд руб. - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. При этом в сопоставимых ценах аграрные организации продемонстрировали даже чуть более высокие темпы роста, чем промышленность: по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года их объемы производства увеличились на 2% до 12,5 млрд руб.

С другой стороны, динамика натуральных показателей в отрасли не внушает особого оптимизма. Так, выращивание скота и птицы (в живом весе) в сельхозпредприятиях в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. снизилось на 0,9%, производства свиней - на 3,5%, крупного рогатого скота - на 1,8%. А производство молока и яиц увеличилось на 0,3 и 7,2% соответственно.

Неоднозначно оцениваются показатели работы отрасли и в сборнике Белстата «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-сентябре 2019 года». Так, по итогам 8 месяцев статистическим ведомством зафиксировано увеличение чистой прибыли в АПК на 48,8% - до 677 млн руб. Рентабельность продаж по конечному финансовому результату также выросла с 5,9 до 8%. Однако, как говорят, есть нюансы… Если посчитать тот же показатель за минусом господдержки, получается совсем другая цифра - рост с 0,1 до 1,1%.

Хотя география экспорта отечественной сельхозпродукции и продуктов питания за последнее время расширилась (94 страны мира против 90 - в январе-августе 2018 г.), основная часть внешних поставок по-прежнему приходится на Россию и страны СНГ. Так, экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую Федерацию за 8 месяцев составил 2774,2 млн долл., или 102,3% к январю-августу 2018 г. А удельный вес России в нашем аграрном экспорте - 79,3%.

Т.е., в Россию было экспортировано почти в 4 раза больше белорусской сельхозпродукции и продуктов питания, чем во все остальные страны! Это значит, что о диверсификации рынков сбыта пока говорить не приходится. И чревато серьезными рисками для развития аграрной отрасли Беларуси в связи с нарастанием стагнационных явлений в российской экономике.

Полностью статья А. Алесина о предварительных результатах работы аграрной отрасли в 2019 г. «Все хорошо, за исключеньем пустяка...» доступна в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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