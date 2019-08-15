Белорусскому сельскому хозяйству нужен качественный рывок

На реализацию пилотных проектов по созданию национальной системы точного земледелия в нескольких регионах страны выделят 0,5 млн руб.

Как сообщил заместитель начальника главного управления устойчивого развития Минэкономики Сергей Тарашкевич, в соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг. уже к 2020 г. предстоит внедрить современные технологии на 30% белорусских земель. Осуществить это планировалось в несколько этапов. В частности, в 2018-м новая система земледелия должна была заработать на 10% сельскохозяйственных площадей, а в 2019-м - еще на 20%. Насколько удалось выполнить намеченное - пока неясно, так как данных еще нет.

Национальная система точного земледелия - высокотехнологичный комплекс для управления сельским хозяйством с применением технологий глобального позиционирования, переменного нормирования, оценки урожайности, дистанционного зондирования земли, географических информационных систем и даже решений в сфере «интернета вещей». С ее внедрением будут обрабатываться в зависимости от реальных потребностей произрастающих сельхозкультур.

Система также предусматривает эффективное применение и контроль расхода госдотаций на аграрный сектор. Ее внедрение, по предварительным оценкам, позволит сократить расход топлива и затраты на азотные удобрения ориентировочно на 20%, а на обработку земель широкозахватными агрегатами - на 15%.

По словам начальника отдела информационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Е. Бабича, в настоящее время министерство разрабатывает единую информационную систему, которая позволит предприятиям АПК вести книги истории полей и севооборотов, получать и отправлять необходимые данные.

Подробнее об этом читайте в статье А. Снежиной «Белорусский АПК ждет серьезная трансформация» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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