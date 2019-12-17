Тарифные соглашения в Беларуси носят формальный характер

По мнению деловых союзов, зачастую они переписываются «под копирку», с юридическими ошибками и без реального понимания дел в конкретной отрасли.

В рамках Круглого стола «Тарифные (отраслевые) соглашения: реалии и перспективы для Беларуси и Германии», который провел в Минске Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, была озвучена статистика по тарифным соглашениям в Беларуси. По информации Минтруда и соцзащиты, на сентябрь 2019 г. в стране зарегистрировано 39 тарифных (отраслевых) соглашений на республиканском уровне, 544 - на уровне регионов. По итогам 2018 г. на их основе действовало 19 102 коллективных договора.

Как отметила первый заместитель директора БСПН Нина Наумович, при заключении тарифных (отраслевых) соглашений систематически не выполняются нормы Трудового кодекса. Лишь 4 из 39 таких документов, зарегистрированных в Минтруда, заключены с участием объединений нанимателей. Еще 14 - подписаны с различными министерствами без участия объединений нанимателей.

По словам эксперта, вызывает сомнения и правовая природа «отраслевых» соглашений с отдельными субъектами хозяйствования, например, с Белгосстрахом или с общественными объединениями, представляющими интересы физлиц, такими как Белорусское общество глухих.

Представитель бизнес-союза также обратила внимание на то, что многие соглашения переписываются буквально под копирку, с юридическими ошибками и без реального понимания дел в отрасли. К тому же одной из сторон соглашений нередко выступают директора, которые, с точки зрения права, не могут брать на себя такие функции, поскольку сами являются наемными работниками.

Несмотря на это, в Минтруда считают, что пока нет оснований для кардинальных изменений в законодательстве, регулирующем эти вопросы. Об этом сообщил заместитель министра Игорь Старовойтов. Он напомнил, что 28 января 2020 г. вступит в силу новый Трудовой кодекс, в котором откорректированы несколько положений, касающихся практики применения коллективных договоров для работников, не являющихся членами профсоюза. Теперь для распространения на них положений коллективного договора им достаточно написать заявление, не вступая в профсоюз.

Подробнее об этом читайте в статье М. Носовой «Тарифные соглашения: теория и практика», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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