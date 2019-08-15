Новый Трудовой кодекс. Что нужно знать руководителю?

Изменениям подверглись более 190 статей ТК, и появились сразу две новых главы.

Наиболее резонансные изменения касаются порядка заключения трудовых договоров. В частности, впервые в Беларуси законодательно закреплено определение «контракт», а нормы Трудового кодекса об особом виде срочного трудового договора - контракте - приведены в соответствие с Декретом №29.

Установлено, что продление контракта осуществляется на срок не менее 1 года, а с работником, не нарушавшим дисциплину, - до истечения максимального срока его действия (5 лет). Продление контракта на меньший срок возможно только с согласия работника! Также установлена обязанность нанимателя в случае истечения максимального срока действия контракта заключить с таким работником новый контракт на срок не менее 3-х лет.

В ст. 17 Кодекса определен перечень случаев, когда заключение срочного трудового договора является обязательным: на время выполнения определенной работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. А также - на время сезонных работ, для замены молодого специалиста, призванного на военную (альтернативную) службу и др. Повышены требования к форме трудового договора: введено правило о нумерации и проставлении подписей сторон на каждой его странице.

Новый ТК несколько расширил права нанимателей. Например, по временному переводу работника с его согласия на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев. При этом вводятся ограничения к срокам простоев. Общая продолжительность простоев за календарный год теперь не может превышать суммарно 6 месяцев.

Важное нововведение: появились дополнительные основания для расторжения трудового договора с руководителями организаций!

Среди них:

- сокрытие руководителем фактов нарушения работниками трудовых обязанностей либо непривлечение без уважительных причин виновных лиц к ответственности за такие нарушения;

- нарушение руководителем без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной платы и пособий;

- неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение выраженного в установленной законодательством форме требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль и (или) надзор, предписания органа государственной безопасности, представления органа государственной охраны. Либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений и др.

С полным анализом изменений, внесенных в трудовое законодательство, можно ознакомиться в статье адвокатов Адвокатского бюро Евгения Малиновского Н. Кисель и Я. Леонович «Трудовой кодекс стал современнее» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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