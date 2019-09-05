Переработка отходов. Мини-полигоны ликвидируют, утильсбор - повысят

Бизнес недоволен ужесточением мер по обращению с отходами, считая, что суммы сборов - чрезмерны, а риски не подкреплены статистикой.

В настоящее время в Беларуси перерабатывается лишь около 20% коммунальных отходов, это достаточно скромный показатель. Например, в Польше до 2035 г. количество перерабатываемых коммунальных отходов должно достигнуть 90% от общей массы утильсырья.

При этом наша страна стала первой в СНГ, где принято законодательство о расширенной ответственности производителей и комплексных природоохранных разрешениях, и где на правовом уровне закреплены отдельные нормы директив Евросоюза, в частности, определены требования по организации раздельного сбора отходов. Таким образом, есть достаточно продвинутая правовая база для внедрения лучшего практического европейского опыта ближайших соседей.

В последнее время в Беларуси наметились серьезные подвижки в этой области. По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Виталия Смирнова, к 2022 г. планируется ликвидировать все мини-полигоны для захоронения твердых коммунальных отходов, а крупные - трансформировать в региональные центры. Предполагается, что всего их будет около 30. Мусоросортировочный завод в Витебске, строительство которого планируют начать в октябре-ноябре, станет первым таким центром. В Минской области за счет средств ЕБРР планируется реализовать проект в сфере обращения с отходами для Пуховичского и Червенского районов.

С другой стороны, бизнес недоволен ужесточением мер по обращению с отходами, считая, что возможные угрозы не подкреплены должной статистикой, и что слепо копировать зарубежный опыт без учета отечественной специфики нельзя.

Так, на заседании круглого стола, организованного Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей, первый заместитель генерального директора УП «Кока-кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин заявил, что в стране отсутствует полноценная аналитическая и исследовательская база, позволяющая оценивать эффективность экологических проектов с экономической точки зрения.

А генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев напомнил, что с 1 апреля 2019 г. в 3 раза увеличены ставки утилизационного сбора по 17 товарным группам. «Это будет иметь серьезное влияние на бизнес. В то же время у нас нет сведений о том, что проект документа проходил детальное обсуждение и проработку с импортерами и производителями», - отметил специалист.

Кстати, участники круглого стола также раскритиковали проект по внедрению в стране системы депозитно-залогового сбора тары. В обращении к главе Администрации Президента Наталье Кочановой они попросили временно приостановить работу по принятию Указа «О системе депозитного сбора» и отменить действие постановления Совмина №979 от 29.12.2018 г.

Полный текст статьи О. Николаевой «О чем молчат отходы…» читайте в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

Ссылки по теме:

Будущее за экономикой замкнутого цикла

Работа с ВМР показывает устойчивый рост, но до мировых стандартов пока далеко