Инфляционные ожидания по-прежнему опережают реальный рост цен

Уровень ощущаемой и ожидаемой инфляции в Беларуси стабильно вдвое выше, чем реальные показатели.

По данным белорусского Нацбанка, в феврале 2019 г. ощущаемый уровень инфляции составил 12,5%, а ожидаемый - 11,6%. При этом по итогам апреля реальный годовой уровень инфляции равнялся 5,5%. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет рост цен в годовом выражении стабильно ниже 10%, существенного снижения инфляционных ожиданий не наблюдается.

- Такая ситуация во многом объясняется наличием устойчивых воспоминаний о периодах с высокой инфляцией. С другой стороны, постоянный или скачкообразный рост цен на отдельные группы товаров и услуг массового потребления формирует искаженное представление граждан о фактическом росте цен , - считает заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований «БЕРОК» Анастасия Лузгина. - В частности, ускоренными темпами с начала года повышались цены на овощи. Их увеличение в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. составило 37,8%. Например, цены на капусту в годовом выражении возросли более чем в 3,2 раза, а на лук репчатый - почти в 2 раза. Опережающий рост цен наблюдался также на некоторые виды круп и муку… С учетом того, что цены на продукцию сельского хозяйства зависят от сезонности и погодных факторов, их динамика может иметь скачкообразный характер. Данные тенденции, в свою очередь, воздействуют на общий уровень цен и формируют повышенные инфляционные ожидания граждан.

По мнению эксперта, негативное воздействие на инфляцию оказывает также систематическое повышение цен на бензин. Рост стоимости топлива в отдельные месяцы значительно превышал динамику цен на непродовольственные товары. При этом сложность ситуации состоит в том, что расходы на бензин включаются в транспортные издержки предприятий, что также в конечном счете сказывается на стоимости готовой продукции.

Как отмечают в Национальном банке, вызывает вопросы и рост регулируемых цен. В соответствии с Антиинфляционной программой их увеличение должно происходить в рамках прогнозного значения базовой инфляции. Исключение сделано только для услуг ЖКХ с целью ликвидации практики перекрестного субсидирования. Но, несмотря на эти ограничения, в стране периодически наблюдается интенсивное повышение регулируемых цен по отдельным группам товаров и услуг.

Источник: Данные Национального банка Республики Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь

Полностью статья А. Лузгиной «Рублю придется заслужить доверие» опубликована в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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