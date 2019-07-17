Замедлился рост основных ценовых индикаторов

Относительно мая 2019 г потребительские цены в июне 2019 г снизились в Беларуси на 0,06%. В июне 2019 г годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,5 п.п. и составил 5,7%. Годовая базовая инфляция уменьшилась с 5,2% в мае до 4,8% в июне 2019 г.

«Менее интенсивная динамика показателя во многом связана со снижением влияния конъюнктурного шока на рынке мясной продукции. Ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты начался в июне 2018 г и сохранялся до конца года, в результате чего базовая инфляция превысила трендовую. Складывающиеся в текущем году темпы роста цен на мясную продукцию при условии отсутствия воздействия новых шоков будут способствовать дальнейшему замедлению базовой инфляции в годовом выражении и ее приближению к уровню трендовой. По итогам первого полугодия 2019 г цены на мясо и мясопродукты уменьшились на 0,7% (июнь 2019 г к декабрю 2018 г)», - говорится в обзоре Нацбанка.

Трендовая инфляция замедлилась на 0,1% в годовом выражении и составила 4,5% в июне 2019 г. Средняя интенсивность прироста потребительских цен снизилась до 4,2% (4,6% месяцем ранее).

По информации Нацбанка, годовой прирост регулируемых цен и тарифов в июне 2019 г составил 8,1% (8,2% месяцем ранее). В целом динамика цен и тарифов на регулируемые позиции в годовом выражении сохраняется практически на одном уровне на протяжении последних четырех месяцев.

«После ускорения в мае 2019 г до 9,5% годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию в июне 2019 г снизились до 4%, чему во многом способствовало замедление годовых темпов роста цен на капусту белокочанную после продолжительного периода ускоренного роста (с ноября 2018 г), а также на большинство других видов овощей. В то же время существенно увеличились темпы роста цен на картофель. Годовые темпы роста цен на фрукты вышли в положительную область и также сдерживали общее снижение сезонных цен», - говорится в обзоре.

Как сообщалось, Национальный статистический комитет Беларуси зафиксировал в июне 2019 г дефляцию в 0,1%, инфляцию с начала года - в 2,9%. Официальный прогноз инфляции в Беларуси на 2019 г составляет 5%. Инфляция по итогам 2018 г составила 5,6% при прогнозе 6%. В том числе цены на продовольственные товары выросли в 2018 г на 5,7%, на непродовольственные товары – на 3,8%, на услуги – на 8,1%.