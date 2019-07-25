Восемь мифов об обучении персонала

По мнению специалистов в области HR, цена курса имеет значение, но главное - современная программа и широкий круг компетенций.

- Почему-то принято считать, что хороший образовательный курс не может быть дешевым. Его стоимость приравнивается в лучшем случае к одной, а в худшем - к нескольким зарплатам, - говорит специалист по персоналу компании «Актив Лайф Технолоджи» Анастасия ТЕТЕРУК. - На самом деле ценность обучения не определяется количеством нулей в прайсе учебного заведения. Рассуждения о том, «все дорогое - качественное», не более чем психологическая уловка. Дороговизна курса обычно связана с популярностью школы или личного бренда тренера. При этом есть школы с аналогичными программами, стоимость обучения в которых в разы дешевле. То есть часто вы переплачиваете за имидж, а не за уникальность обучающего курса.

Еще одним распространенным мифом является мнение, что обучать нужно по конкретной специальности, избегая «общих вопросов». Но узкопрофильность сегодня уже не является конкурентным преимуществом! Сейчас ценятся «многорукие Будды», которые способны не только выполнять свою работу, но и знают, как решать задачи из других профессиональных сфер.

Среди заблуждений, связанных с обучением, много прочно укоренившихся в отечественной практике. Например, принято считать, что если работники хотят учиться, значит, они стремятся к развитию, и этому обязательно надо содействовать. На самом деле важно, чтобы сотрудники обосновали непосредственному руководителю, зачем им обучение и как они планируют использовать полученные знания в практической работе.

- Еще один миф: «правильное» обучение - это традиционный формат, когда тренер надиктовывает теорию, после чего обучающиеся выполняют упражнения, решая задачи или работая в группах, - говорит эксперт. - Между тем, в современной системе бизнес-образования ценятся как раз креативность и нестандартность… Деловые игры, фасилитационные техники, конструктор «Лего», коучинг - вот лишь некоторые примеры современных техник. Обязательно оценивайте программу на предмет их разнообразия! Большее число техник позволяет развивать разные компетенции и превратить обучение в нескучный и познавательный процесс.

Полностью статью А. Тетерук «Восемь мифов об обучении персонала» читайте в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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