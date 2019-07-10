Белорусский рубль продолжает укрепляться

Эксперт объяснил, что происходит с курсом национальной валюты.

В мае белорусский рубль продолжал укрепляться к валютной корзине почти такими же темпами, как и в апреле, причем снова подешевели одновременно все три валюты, входящие в ее состав. В результате валютная корзина подешевела на 0,9%. Эксперт отмечает, что доллар и евро снижаются к белорусскому рублю уже пятый месяц подряд!

По словам старшего аналитика Альпари Вадима ИОСУБА, своей удивительной стабильностью белорусский рубль обязан… населению, которое активно продает иностранную валюту и несет деньги в банки:

- По данным Нацбанка, субъекты хозяйствования-резиденты в мае купили на чистой основе 85,3 млн долл. (после продажи 125,5 млн долл. в апреле). Зато население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 131,8 млн долл. (месяц назад - 98,7 млн долл.). То есть суммарно юридические и физические лица вновь оказались чистыми продавцами валюты, что и позволило рублю продолжить укрепляться.

Срочные рублевые депозиты населения в мае также выросли на 62,5 млн руб. - до 4 345,6 млн (+1,5%). Этот рост продолжается уже восьмой месяц. Срочные валютные депозиты населения после незначительного апрельского снижения также выросли на 11 млн долл. - до 6 158,4 млн долл. (+0,18%). То есть можно говорить о том, что прирост валютных депозитов сопоставим с начисленными за месяц процентами, в то время как рублевые депозиты растут быстрее, чем начисленные проценты и, значит, люди несут рубли в банки.

По мнению эксперта, можно предположить, что в течение ближайшего месяца российский рубль будет расти к иностранным валютам. В этой ситуации доллар и евро продолжат дешеветь к белорусскому рублю, а российский рубль, напротив, укрепится. Впрочем, значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти, санкционных факторов и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот прогноз.

Фактором риска для белорусской валюты является ситуация во внешней торговле. Так, в апреле сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса оказалось отрицательным и составило около -403,6 млн долл. И если сальдо внешней торговли услугами было положительным (+289,1 млн долл.), то товарами - отрицательным и при этом худшим с начала года: «минус» 692,7 млн долл.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2019 г., %

Полностью прогноз ситуации на валютном рынке опубликован в печатной версии журнала «Директор» №6/2019 в статье В. Иосуба «Рубль бьет рекорды».

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