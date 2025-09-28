Настоящий маркетинг: дальше кнопки «Продвигать»

Настоящий маркетинг живёт далеко за кнопкой «Продвигать»—это психология, позиционирование и непрерывные эксперименты, превращающие равнодушных в покупателей.
Почему директорам пора смотреть глубже рекламных интерфейсов
Иллюзия Лёгкой Игры
Со стороны маркетинг кажется элементарным: один пост, пара кликов — и охват. Но когда на кону реальный бюджет и показатели, иллюзия рушится.
Отличие случайной публикации от стабильного денежного потока — умение системно перемещать людей по пути нет интереса → заинтересовался → поверил → купил → вернулся.
Задача усложнилась: средняя продолжительность фокуса человека сократилась на 33 % с 2004 по 2024 г. (Microsoft Research), а скепсис аудитории растёт вместе с ним.
1. Тактика ≠ стратегия
«Можно довести плохую стратегию до совершенства —
она всё равно останется плохой».
Марк Ритсон, профессор маркетинга
Многие компании считают, что открытие рекламного кабинета Meta и есть маркетинг. Airbnb в 2021 г. убедилась в обратном: урезав перформанс-бюджет на 88 %, сервис сохранил 95 % трафика благодаря ранним инвестициям в бренд и сообщество.
Инструменты усиливают стратегию, но не заменяют её.
Что делать руководителю
- Сначала сформулируйте бизнес-цель (доля, маржа, LTV).
- Опишите путь клиента и назначьте чёткие метрики каждому этапу.
- Делите бюджет 60 % на бренд, 40 % на активацию (сплит IPA-2023, дающий рост в 80 % категорий).
2. Понимайте поведение людей
Платформа не управляет кликом — кликом управляет психология. Рекламный ролик Apple 1984 остаётся эталоном, потому что бьёт в первичное желание «восстать против серости». Из белорусской практики: сеть одежды Mark Formelle увеличила продажи в сопоставимых магазинов на 17 %, отказавшись от «–30 %» в пользу эмоционального слогана «Чувствуй себя классно каждый день».
Три инструмента
- Jobs-to-Be-Done-интервью: 15 глубоких звонков дают инсайтов больше, чем 1500 анкет.
- Бриф “сначала эмоция”: выберите одно чувство, остальное — техника.
- Каталог возражений: перечислите «почему нет» и отвечайте контентом на каждый пункт.
3. Острый фокус: позиционирование и оффер
Тот, кто формулирует проблему, выигрывает битву. Так, Oatly («Это как молоко, только для людей») противопоставила овсяный напиток… самому молоку и взяла 27 % рынка Германии за три года (Nielsen-2024).
Чек-лист совета директоров
Вопрос
Ответ, дающий «зелёный свет»
Кто наш самый прибыльный сегмент?
Персона с данными LTV
Какое напряжение мы снимаем?
Эмоциональное + функциональное
Почему именно сейчас?
Триггер (закон, рост цен, амбиция)
Что клиент перескажет на BBQ?
Короткий, цепкий слоган
Пробел хотя бы в одной строке — откладывайте запуск: оффер сырой.
4. Инженерия экспериментов
Netflix проводит ≈250 A/B-тестов в год; лишь 10 % успешны, но именно они приносят компании около 1 млрд $ допвыручки (отчёт-2023). В Минске Wargaming запускала еженедельные «батчи» креатива для World of Tanks Blitz с жёсткими критериями «убить — оставить».
Как внедрить
- Выделите ≥10 % канального бюджета на «Explore».
- Остальные 90 % заморозьте в лучших связках.
- Введите единый дашборд, чтобы финансы и маркетинг спорили о выводах, а не о цифрах.
- Публично награждайте провальные тесты, предотвратившие большие потери.
5. Мерите тягу, а не активность
«Маркетинг — не расход, а инвестиция:
судите по денежному потоку».
Филип Котлер
Замените «тщеславные» цифры на инкрементальные денежные показатели:
Этап
Было
Стало
Узнаваемость
Показы
Δ Share-of-Search (SimilarWeb)
Рассмотрение
Просмотры
Квалиф. лиды ÷ охват
Покупка
CTR
Инкрементальные продажи vs. hold-out
Лояльность
Подписчики
Повторная покупка ≤90 дней
Unilever добавил £600 млн EBIT (2020-23), сменив KPI по этой схеме.
Выводы И Призыв К Действию
Настоящий маркетинг вознаграждает тягу, а не усилия. Принципы важнее интерфейсов:
- Начинайте с напряжения клиента, а не с канала.
- Формулируйте позиционирование так остро, чтобы конкуренты резались, пытаясь копировать.
- Ставьте эксперименты на поток.
- Считайте деньги, а не лайки.
Нанимаете? — уважайте ремесло: магия видна только потому, что годы исследований спрятаны под водой.
Практикуете? — продолжайте бить по мячу. Во времена, когда внимание стало самой дефицитной валютой, победит тот, кто умеет его привлекать и конвертировать.