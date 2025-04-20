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Выбор года 2025: новые возможности для участников

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Выбор года 2025: новые возможности для участников

Выбор года уже более 20 лет изучает рынок Беларуси, определяя лучшие товары и услуги по комплексной методике. Обновляя формат в этом году, неизменным остается качество исследований и профессиональный подход. 

 Более подробно о нововведениях расскажет руководитель проекта Жанна Забельская.

- Жанна, расскажите про Ваше видение проекта на сегодня и про планы на этот год?

- В этом году мы запускаем не только новые номинации, мы дополняем проект новыми категориями и планируем раскрыть больше информации о предпочтениях покупателей и не только. Выбор года становится обширнее.

- Как возникла идея таких дополнений? «Выбор года» много лет существует и таких изменений в истории проекта не было?

- Да, все верно. Но новое время требует новых решений. Проводимые ежегодно комплексные исследования открывают нам очень много информации. Пришло время поделиться с покупателями подробностями, а участникам дать еще больше инструментов для продвижения и роста.

Также мы обновляем символику конкурса. Она не изменилась принципиально, скорее стала просто более современной, соответствующей трендам дизайна. Медали «Выбор года» используют в своих рекламных кампаниях наши победители. Нам важно органично смотреться на их полиграфии, в видеоматериалах, на упаковке и т.д.

- Является ли этот ход отстройкой от конкурентов, которые все чаще выходят на наш рынок?

- Нас постоянно копируют. Определенно, больше мотивирует честная конкуренция. Интересно, когда появляются классные проекты, которые привносят что-то новое, свое, расширяют возможности для участников, задают планку и для нас, в том числе. Новые премии раздают награды уровня тех, что куплены в интернете или переходе метро, они появляются и исчезают, мы же через год отметим 25 лет проекта в Беларуси. Надо ли напоминать, что медаль «Выбор года» при этом узнаваема и за пределами нашей страны.

- Раскройте какую-нибудь секретную информацию

- Сейчас активно готовимся к очередному расширению границ проекта, пока все карты не раскрою, но это вызов, в первую очередь, для нас самих. А еще в этом году мы планируем поделиться публично данными, которые раньше никогда не представляли широкой общественности. Нам есть, чем удивить!

- Ваши планы впечатляют! Что бы вы хотели сказать участникам «Выбор года 2025»?

- В этом году хочу пригласить к участию всех, кто не боится честных результатов. Расширяя возможности для участников, мы хотим отметить успехи бОльшего количества достойных компаний. Поэтому ждем ваши заявки на официальном сайте проекта!

 

 

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