Конкурс «Молодые креаторы 2023» проходит при поддержке МТБанка

Белорусские рекламисты, коммуникаторы и маркетологи померяются силой таланта и мысли в рамках конкурса «Молодые креаторы 2023». Состязание началось в июне и завершится награждением на ежегодном престижном фестивале рекламы LAMA. Второй год подряд генеральным партнером мероприятия является МТБанк.

Найти нестандартный подход и выйти за рамки привычных вариантов – именно это предстоит талантливым ребятам в рамках конкурса «Молодые креаторы». Разбудить своего внутреннего креатора участникам предстоит для решения брифа МТБанка по одному из трех направлений:

Имидж бренда для материнского бренда МТБанка.

Коммуникация в новых медиа.

Маркетинг, включающий брендинг и продвижение продуктов банка для бизнеса и физических лиц.

Опыт решения реальных профессиональных задач и возможность на практике оценить эффективность предложенных решений помогут сформировать правильное представление о той среде, в которой молодым креаторам предстоит работать. Лучшую команду определит экспертное жюри.

Победители в каждой из трех номинаций возглавят рейтинг Young Creators, получат экспертную поддержку от жюри, возможность реализовать свой кейс, а также денежный приз 3000 BYN от МТБанка.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

1 этап: участники должны решить бриф по одному из направлений от МТБанка и предоставить свой кейс для оценки жюри.

2 этап: жюри определит финалистов, которым будет предоставлена возможность выступить на открытой защите перед членами жюри, профессионалами индустрии маркетинга.

3 этап: подведение итогов и награждение победителей на фестивале рекламы LAMA, который пройдет в октябре 2023 года. Победители получат возможность реализовать свои проекты при поддержке МТБанка.

Виолетта Езерская, руководитель по маркетингу МТБанка: - Будущее за нестандартными подходами, за быстрыми решениями, за смелостью «выйти за рамки». Новые медиа полностью меняют ландшафт потребления информации и креатива, ведь в современном мире то, что работало еще вчера, сегодня может быть неактуально. Умение быть гибким, вовремя обратить внимание на активных, неординарно мыслящих молодых профессионалов – это именно то, что делает наш бренд сильнее, ярче и ближе нашим клиентам.

Напомним, что конкурс «Молодые креаторы» учрежден АКМА и в 2022 году впервые прошел при поддержке МТБанка. В 2023 году участников конкурса ждут мастер-классы от членов жюри, воркшопы и бизнес-завтрак с представителями партнера проекта. Главная цель на 2023 год – услышать голос нового поколения и воплотить как можно больше креативных концепций в жизнь.