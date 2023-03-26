Делегация из Перми посетила столицу Республики Беларусь

Российские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с нашей столицей. Кроме того, планируется установить партнерские отношения между Советским районом Минска и Мотовилихинским районом Перми. Обе территории в 2023 году отмечают 85-летие.

На встрече с главой Советского района города Минска Сергеем Хильманом первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин и и. о. главы Мотовилихинского района Игорь Сальников выразили заинтересованность в развитии сотрудничества.

Сергей Хильман сообщил, что район в последние четыре года занимает первое место в социально-экономическом соревновании в столице Белоруссии. Что касается сотрудничества с российскими регионами, то эту работу ведут постоянно и последовательно.

– Связи с российскими регионами мы никогда не утрачивали. Многие из них стали нашими побратимами. Мы обмениваемся визитами и постоянно расширяем географию дружбы, – отметил Сергей Хильман. – В 2022 году губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встречался с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе этой встречи были намечены направления промышленной кооперации. Экономика Перми основана на промышленных предприятиях, объединённых инновационных кластерах. В Минске тоже много промышленных и инновационных предприятий. Достигнутые договорённости уже находятся в работе, в частности, в Перми уже стали появляться строительные компании из Минска. С 2 апреля запускается прямой перелёт из Перми в Минск, поэтому будет развиваться и туризм между нашими городами, – прокомментировал первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Для празднования 300-летия Перми была приглашена делегация города Минска. Кроме того, российская делегация пригласила российскую делегацию принять участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных 300-летию Перми. Также российская делегация посетила Белорусский национальный технический университет «Политехник», где была представлена продукция предприятия Советского района. Для стимулирования экспорта продукции Советского района, администрацией района была устроена выставка на базе научного технологического парка БНТУ "Политехник". Российские гости познакомились с продукцией основных предприятий советского района, а также гостям Перми презентовали инвестиционный и экономический потенциал советского района Минска. Так, РУП «Белфармация» намерена заключить прямые контракты со пермскими заводами фармпроизводителей, коммунальное Унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест» намерено рассмотреть возможности организации и проведения ярмарок производителей белорусской продукции.

ОАО «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт» считает перспективным сотрудничество с целым рядом пермских предприятий: АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Морион», АО «Протон-ПМ», АО «ОДК Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские двигатели». По словам белорусских коллег, промышленная кооперация в сфере гуманитарной сферы и взаимодействие в социальной сфере позволят Минску и Перми решить многие задачи.

Пермь является перспективным партнером в плане выстраивания новых схем двустороннего сотрудничества по экспорту и импорту промышленной продукции. Обе стороны также выразили заинтересованность в развитии новых контактов в сфере социальной сферы и ведения городского хозяйства. Специалисты готовы делиться опытом работы в сфере содержания скверов и парков, молодёжной политики, организации работы с подрядчиками.

Советский район Минска - самый молодой район Минска. Здесь расположены три крупнейших вуза, 18 торговых центров, развитая система общепита, которая насчитывает более 500 кафе и ресторанов. Флагманом промышленности является ОАО «Амкодор» - многопрофильная компания, выпускающая более 6,5 тысяч наименований товаров, известной во всем мире. Гордость района - научно-технологический парк БНТУ «Политехник». За период деятельности он и резиденты получили 70 патентов. Кроме того, здесь производится уникальное оборудование радиационного контроля ООО «Радметрон». Созданное предприятием оборудование экспортируется в более 90 стран.