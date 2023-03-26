Делегация из Перми посетила столицу Республики Беларусь

Российские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с нашей столицей. Кроме того, планируется установить партнерские отношения между Советским районом Минска и Мотовилихинским районом Перми. Обе территории в 2023 году отмечают 85-летие.
На встрече с главой Советского района города Минска Сергеем Хильманом первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин и и. о. главы Мотовилихинского района Игорь Сальников выразили заинтересованность в развитии сотрудничества.
Сергей Хильман сообщил, что район в последние четыре года занимает первое место в социально-экономическом соревновании в столице Белоруссии. Что касается сотрудничества с российскими регионами, то эту работу ведут постоянно и последовательно.
– Связи с российскими регионами мы никогда не утрачивали. Многие из них стали нашими побратимами. Мы обмениваемся визитами и постоянно расширяем географию дружбы, – отметил Сергей Хильман.
– В 2022 году губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встречался с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе этой встречи были намечены направления промышленной кооперации. Экономика Перми основана на промышленных предприятиях, объединённых инновационных кластерах. В Минске тоже много промышленных и инновационных предприятий. Достигнутые договорённости уже находятся в работе, в частности, в Перми уже стали появляться строительные компании из Минска. С 2 апреля запускается прямой перелёт из Перми в Минск, поэтому будет развиваться и туризм между нашими городами, – прокомментировал первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.
ОАО «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт» считает перспективным сотрудничество с целым рядом пермских предприятий: АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Морион», АО «Протон-ПМ», АО «ОДК Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские двигатели». По словам белорусских коллег, промышленная кооперация в сфере гуманитарной сферы и взаимодействие в социальной сфере позволят Минску и Перми решить многие задачи.
Пермь является перспективным партнером в плане выстраивания новых схем двустороннего сотрудничества по экспорту и импорту промышленной продукции. Обе стороны также выразили заинтересованность в развитии новых контактов в сфере социальной сферы и ведения городского хозяйства. Специалисты готовы делиться опытом работы в сфере содержания скверов и парков, молодёжной политики, организации работы с подрядчиками.
Советский район Минска - самый молодой район Минска. Здесь расположены три крупнейших вуза, 18 торговых центров, развитая система общепита, которая насчитывает более 500 кафе и ресторанов. Флагманом промышленности является ОАО «Амкодор» - многопрофильная компания, выпускающая более 6,5 тысяч наименований товаров, известной во всем мире. Гордость района - научно-технологический парк БНТУ «Политехник». За период деятельности он и резиденты получили 70 патентов. Кроме того, здесь производится уникальное оборудование радиационного контроля ООО «Радметрон». Созданное предприятием оборудование экспортируется в более 90 стран.