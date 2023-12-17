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Куфар, МТБанк и Visa выпустили карту с возвратом до 5% и скидками до 20%

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Куфар, МТБанк и Visa выпустили карту с возвратом до 5% и скидками до 20%

Куфар, МТбанк и Visa представляют первую в Беларуси карту, которая дает бонусы при расчетах между физическими лицами. Теперь, покупая онлайн на Куфаре, держатели карты смогут получить бонусами 2% от суммы платежа. Для этого необходимо провести оплату через Куфар Оплату и забрать товар через Куфар Доставку.

При покупках в других магазинах и сервисах можно вернуть до 2% от чека. Выпуск и обслуживание виртуальной карты для белорусов будут бесплатными.

 

Операции, за которые держателям Куфар Карты будут начисляться бонусные баллы:

  • до 5% от онлайн-предоплаты при бронировании жилья через Куфар Недвижимость;
  • до 2% при расчетах онлайн и офлайн;
  • 1% за оплату покупок в продуктовых магазинах и на АЗС;
  • 2% за все остальные операции, кроме оплат через систему ЕРИП*;
  • 2% за безналичные платежи через онлайн-сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, ИКС Карта, Fitbit Pay.

Бонусные баллы, накопленные на Куфар Карте, можно тратить на сертификаты и промокоды на скидки в сети партнеров, среди которых АЗС А-100, Евроопт, «Мила».

Также держатели Куфар Карты смогут получать скидки: до 20% на продвижение своих объявлений на Куфаре плюс специальные предложения от партнеров в приложении Visa Extra.

 - Совместно с МТБанком и платежной системой VISA мы выпустили  по-настоящему народную карту: на Куфаре зарегистрировано более 3,5 миллионов пользователей - и все они смогут получать выгоду от использования Куфар Карты, - отмечает директор по развитию Куфара Сергей Свяжин. - Это и скидки на услуги продвижения, и бонусы за покупки и бронирование жилья на Куфаре. Баллы начисляются даже за сделки между физическими  лицами, что делает карту уникальным для Беларуси продуктом.

Объясним, как будет работать Куфар Карта, на нескольких примерах.

  1. Покупка товара у физлица. Семья хочет купить ноутбук и находит на Куфаре подходящий вариант за 700 BYN, который продает частное лицо. Покупатель и продавец договариваются на отправку ноутбука Куфар Доставкой. При оформлении заказа семья оплачивает покупку онлайн по Куфар Карте через сервис «Куфар Оплата». На карту возвращаются 2% от перевода – 14 бонусов.
  2. Онлайн-бронирование жилья. Представим, что человеку нужно приехать в Минск и арендовать квартиру на сутки. Он выбирает вариант возле метро стоимостью 120 BYN. Бронирует жилье на Куфар Недвижимость, переводит предоплату за квартиру по Куфар Карте - и получает бонус в размере 5% от платежа.
  3. Продвижение на Куфаре. Продавцы, у которых есть Куфар Карта, могут продвигать свои объявления на Куфаре со скидкой 20%. Для этого  на этапе оплаты нужно  выбрать Куфар Карту в списке сохраненных карт. Скидка действует на покупку куфов и всех услуг продвижения.

– Наше предложение – это результат продуктивного партнерства с площадкой Куфар и платежной системой Visa, – комментирует Директор по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк» Игорь Макеев. – Мы разработали продукт, который отвечает запросам аудитории – предоставляет удобство и безопасность расчетов, целый ряд выгод. МТБанк неизменно рядом со своими клиентами в повседневных делах.

Оформить виртуальную Куфар Карту от МТБанка и платежной системы Visa можно мгновенно и бесплатно в профиле на Куфаре.

* с полным списком ограничений можно ознакомиться на странице продукта Куфар Карта на сайте mtbank.by

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