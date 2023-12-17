Куфар, МТБанк и Visa выпустили карту с возвратом до 5% и скидками до 20%

Куфар, МТбанк и Visa представляют первую в Беларуси карту, которая дает бонусы при расчетах между физическими лицами. Теперь, покупая онлайн на Куфаре, держатели карты смогут получить бонусами 2% от суммы платежа. Для этого необходимо провести оплату через Куфар Оплату и забрать товар через Куфар Доставку.

При покупках в других магазинах и сервисах можно вернуть до 2% от чека. Выпуск и обслуживание виртуальной карты для белорусов будут бесплатными.

Операции, за которые держателям Куфар Карты будут начисляться бонусные баллы:

до 5% от онлайн-предоплаты при бронировании жилья через Куфар Недвижимость;

до 2% при расчетах онлайн и офлайн;

1% за оплату покупок в продуктовых магазинах и на АЗС;

2% за все остальные операции, кроме оплат через систему ЕРИП*;

2% за безналичные платежи через онлайн-сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, ИКС Карта, Fitbit Pay.

Бонусные баллы, накопленные на Куфар Карте, можно тратить на сертификаты и промокоды на скидки в сети партнеров, среди которых АЗС А-100, Евроопт, «Мила».

Также держатели Куфар Карты смогут получать скидки: до 20% на продвижение своих объявлений на Куфаре плюс специальные предложения от партнеров в приложении Visa Extra.

- Совместно с МТБанком и платежной системой VISA мы выпустили по-настоящему народную карту: на Куфаре зарегистрировано более 3,5 миллионов пользователей - и все они смогут получать выгоду от использования Куфар Карты, - отмечает директор по развитию Куфара Сергей Свяжин. - Это и скидки на услуги продвижения, и бонусы за покупки и бронирование жилья на Куфаре. Баллы начисляются даже за сделки между физическими лицами, что делает карту уникальным для Беларуси продуктом.

Объясним, как будет работать Куфар Карта, на нескольких примерах.

Покупка товара у физлица. Семья хочет купить ноутбук и находит на Куфаре подходящий вариант за 700 BYN, который продает частное лицо. Покупатель и продавец договариваются на отправку ноутбука Куфар Доставкой. При оформлении заказа семья оплачивает покупку онлайн по Куфар Карте через сервис «Куфар Оплата». На карту возвращаются 2% от перевода – 14 бонусов. Онлайн-бронирование жилья. Представим, что человеку нужно приехать в Минск и арендовать квартиру на сутки. Он выбирает вариант возле метро стоимостью 120 BYN. Бронирует жилье на Куфар Недвижимость, переводит предоплату за квартиру по Куфар Карте - и получает бонус в размере 5% от платежа. Продвижение на Куфаре. Продавцы, у которых есть Куфар Карта, могут продвигать свои объявления на Куфаре со скидкой 20%. Для этого на этапе оплаты нужно выбрать Куфар Карту в списке сохраненных карт. Скидка действует на покупку куфов и всех услуг продвижения.

– Наше предложение – это результат продуктивного партнерства с площадкой Куфар и платежной системой Visa, – комментирует Директор по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк» Игорь Макеев. – Мы разработали продукт, который отвечает запросам аудитории – предоставляет удобство и безопасность расчетов, целый ряд выгод. МТБанк неизменно рядом со своими клиентами в повседневных делах.

Оформить виртуальную Куфар Карту от МТБанка и платежной системы Visa можно мгновенно и бесплатно в профиле на Куфаре.

* с полным списком ограничений можно ознакомиться на странице продукта Куфар Карта на сайте mtbank.by