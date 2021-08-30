В Беларуси сменят администратора национальной доменной зоны

Вместо ООО «Надежные программы» (hoster.by) эти функции с 1 января 2022 г. будет выполнять государственный провайдер - СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud).

Такое решение принято Оперативно-аналитическим центром при Президенте (приказ от 25 августа 2021 г. №138). До этого на протяжении последних 10 лет техническим администратором национальной доменной зоны являлось ООО «Надежные программы» (hoster.by). Компания отвечала за работу доменной зоны .BY и .БЕЛ - от поддержки реестра и DNS-серверов до проведения благотворительных аукционов доменов.

Как известно, в мае в офисе hoster.by прошел обыск, а директор компании Сергей Повалишев был задержан и пока находится под стражей. Впрочем, комментируя решение ОАЦ, в ООО «Надежные программы» не стали упоминать этот факт. В официальном заявлении говорится:

«Принимая во внимание истечение 10-летнего срока наших полномочий в статусе технического администратора национальной доменной зоны, мы еще в 2020 году провели анализ направлений деятельности компании, которые для нас будут актуальны в будущем. На стратегической сессии компании были определены направления, в которые hoster.by направляет инвестиции: ряд проектов, где мы предоставляем услуги по модели as a service и devops аутсорсинг. Мы по-прежнему остаемся крупнейшим в Беларуси регистратором в национальной доменной зоне и единственным аккредитованным ICANN регистратором в международных зонах.

Полученный за 10 лет огромный опыт работы со сложными высоконагруженными системами и большими массивами данных дал нам неоценимый набор компетенций, которые останутся в компании. И дадут стимул развитию новых сильных проектов для белорусского и не только рынков».

Подводя итоги работы в статусе технического администратора, в компании отметили, что все поставленные задачи были выполнены. В частности, реестр доменной зоны был полностью автоматизирован, под него создана база специализированного оборудования и ПО, организована система мониторинга и обеспечения безопасности и отказоустойчивости, создана площадка для проведения благотворительных аукционов доменных имен, детским домам за время работы этого проекта переведено более 750 тыс. долларов. В настоящее время в национальной доменной зоне .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 000 доменов.

СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud) является государственным инфраструктурным оператором, построившим Республиканский центр обработки данных (РЦОД), создавшим Республиканскую облачную платформу и т.д. Компания занимается внедрением ИТ-технологий в госсекторе и другими проектами.

По поводу смены администратора национальной доменной зоны в beCloud заявили: «СООО «Белорусские облачные технологии» ценит ту работу, которую провело ООО «Надежные программы» в качестве технического администратора национальной доменной зоны и выражает уверенность в дальнейшем развитии байнета совместными усилиями всех участников рынка.

beCloud хорошо знает, как важна отказоустойчивость и безопасность, которые являются ключевыми для клиентов, что способствует решению сложных задач и реализации проектов национального масштаба, одним из которых станет развитие национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ»

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