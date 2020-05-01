Госсектор переходит на облачные сервисы

Это предусмотрено Указами Президента №№46 и 461. Разбираемся - для чего это делается, и что теперь изменится.

В придачу к частным, публичным и гибридным облакам, о которых мы писали ранее, государственным предприятиям Беларуси предлагается такой вид облачных вычислений как «Государственное облако» G-Сloud (не путать с G Cloud - платформой от Google).

Своя платформа надежнее

Создание платформ - это тренд в предложении ИТ-услуг. Платформа Google имеет глобальный охват и создавалась несколько лет: ее бета-версия появилась в 2015 г., но лишь к концу 2019 г. она была запущена полностью. В начале марта этого года Сбербанк России заявил о собственной «суперсовременной ИТ-платформе, на базе которой можно создавать любые сервисы». По словам его главы Германа Грефа, по качеству она не уступает платформам таких гигантов как Microsoft, Google, Amazon или Alibaba: «Это суперсовременная платформа, …она экономит огромное количество миллиардов и лет, позволяет создавать нам любые платформы».

Сбербанк известен в России как самый инновационный банк, с большим интересом относящийся к ИТ-сфере. Создание такой платформы Грефу предлагали иностранные компании, но он предпочел справиться самостоятельно, объединив усилия 23 тыс. инженеров. Руководитель Сбербанка посчитал это оправданным, поскольку «геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов».

В Беларуси также внимательно относятся к геополитически рискам. В первую очередь - в том, что касается деятельности государственных структур. В этом смысле мы «в тренде», а может быть, даже и возглавляем его. Ведь национальный оператор beСloud (COOO «Белорусские облачные технологии») еще в сентябре 2017 г. заявил о создании защищенного облака G-Cloud - платформы для предоставления облачных услуг в первую очередь для государственных предприятий. Помимо устранения рисков платформа гарантирует существенное снижение затрат на ИТ и доступ к современным технологиям.

beCloud имеет возможность поставлять государственным организациям программные продукты Microsoft со значительными скидками.

Это и понятно: beCloud выступает как инфраструктурный оператор. А перенос ИТ-инфраструктуры в управление профессионалам логично обещает: сокращение затрат на ИТ при сохранении качества услуг; уход от ненужной «турбулентности» в связи с закупками дорогостоящих ИТ-решений и повышение информационной безопасности за счет работы специалистов высокого уровня. Затраты снижаются также и за счет «отсутствия избыточного решения по ИТ-инфраструктуре». То есть извечная привычка покупать оборудование «в запас» или «на вырост» в этом случае теряет смысл. А сэкономленные средства могут использоваться для финансирования операционной деятельности.

В общем, сплошные плюсы. Минус только один: привязка к одному оператору, без возможности выбора. Но такая уж судьба у госпредприятий. Частники - в более выгодном положении, у них выбор есть.

Как частная компания установила мировой стандарт

В Беларуси сегодня больше десятка Центров обработки данных (ЦОДов), некоторые сертифицированы по уровню надежности Tier III, как и ЦОД beCloud. Например, это ЦОД мобильного оператора A1. Сертификация, особенно по западным стандартам, традиционно воспринимается у нас как важное конкурентное преимущество - такова особенность национального менталитета. При этом никто особенно не стремится разобраться в западных стандартах и сертификатах. Возможно, стоит немного развеять туман.

Tier III - не самый высокий уровень надежности, так как есть еще и Tier IV. Категории надежности прописаны в методологии Uptime Institute («Институт безотказности») - это частная американская компания, основанная еще в 1987 г. и де-факто ставшая законодателем в определении качества ЦОДов. Позже появился стандарт TIA-942, предложенный американской Ассоциацией телекоммуникационной промышленности (Telecommunications Industry Association). Он действует уже как национальный стандарт в США и также признан во всем мире. В нем прописаны все те же 4 уровня надежности, но сертификация по TIA-942 осуществляется по заявлению: организация заявляет, что ее ЦОД соответствует уровню Tier III - и никто не проверяет, так ли это на самом деле.

Стандарт TIA-942 носит рекомендательный характер. Сертификация Uptime Institute строже, она имеет обязательный характер и осуществляется самим Институтом. Но что касается требований к уровням надежности, то в основном они совпадают:

Tier I - это ЦОД без резервирования узлов, когда любой сбой приводит к остановке;

Tier II - подразумевает резервирование критических узлов;

Tier III - резервирование критических узлов, снабжения электроэнергией, дублирование коммуникаций, резервирование систем охлаждения. Облуживание и ремонт производятся без остановки, с сохранением полной функциональности ЦОДа;

Tier IV - это высший уровень отказоустойчивости, когда дублируются все системы. Но такие требования оправданны разве что для оборонки.

Таким образом, на рынке присутствуют ЦОДы не выше Tier III, поскольку это устраивает всех пользователей.

Лекарство от коронавируса

Ну как сейчас обойти тему коронавируса! Тем более что облачные вычисления могут быть если не средством от болезни, то способом ее избежать. В странах, где ситуация признана угрожающей, на государственном уровне принимаются решения о переходе на удаленную (дистанционную) работу везде, где это хоть в какой-то степени возможно. Таким путем прошел Китай, сейчас то же самое практикуется в европейских странах. С учетом тотальной компьютеризации большинство рабочих мест практически во всех сферах экономики действительно можно сделать дистанционными. И поставщики облачных решений этим занимаются уже несколько лет, причем настолько активно, что оформилось несколько стандартных решений.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) - «Инфраструктура виртуального рабочего места» - дает возможность выполнять офисную работу с различных устройств, подключенных к сети, включая персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, и находясь в любой точке Земли (и даже космоса!), где есть интернет. В облаке поддерживаются все операционные системы и работа приложений (программ), данные также хранятся на серверах ЦОДа. VDI вообще считается оптимальным решением для административного персонала.

Затраты снижаются также за счет «отсутствия избыточного решения по ИТ-инфраструктуре».

Крупные интернет - компании продвигают модель обслуживания DaaS (Desktop as a Service) - «Рабочее место как услуга». Фактически это тот же набор возможностей, что и в VDI, но с попыткой приведения к единому стандарту. Оба решения имеют неоспоримые достоинства, в числе которых: возможность быстро организовать офис с минимальными затратами; обеспечение полноценным рабочим местом мобильных сотрудников; дополнительная защита корпоративной информации; приведение рабочих мест к единому оптимальному стандарту.

Из недостатков главный - зависимость от надежного интернет-доступа. Но коронавирус обозначил еще один, возможно, главный плюс виртуализации офис - сохранение здоровья и даже жизни сотрудников.

На платформу - по Указам Президента

Теперь понятно, что beCloud стремится обеспечить госпредприятиям мировой уровень услуг. А вот их набор и порядок предоставления заслуживают отдельного описания. Переход госсектора к получению ИТ-услуг из облака проходит в соответствии с двумя Указами Президента, имеющими даже схожую нумерацию: №46 от 23 января 2014 г. «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий» и №461 от 16 декабря 2019 г. «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь №46».

Указ №46 дал основу для создания Гособлака G-Cloud и республиканской платформы (РП) на основе технологий облачных вычислений «для дальнейшего размещения программно-технических средств, информационных ресурсов и информационных систем всех государственных органов и иных организаций». G-Cloud обеспечивает услуги классов IaaS - «инфраструктура как сервис» и SaaS (Software as Service) - «программное обеспечение как услуга». Этот набор дополняется сервисом Colocation, когда клиент получает возможность разместить свое оборудование на площадях ЦОДа, тем самым сняв с себя заботы по содержанию дорогостоящей серверной и телекоммуникационной техники и поддержания оптимальных режимов ее работы. Расходы на это также снижаются по понятным причинам.

Возможности платформы очень быстро оценили производители программного обеспечения. Например, Microsoft присвоила beCloud статус Microsoft Government Partner, который дает возможность поставлять программные продукты государственным организациям со значительными скидками. Microsoft тоже вздохнула с облегчением - наконец-то можно дать себе передышку в безнадежной борьбе с пиратством.

Новый Указ №461 закрепляет практику работы с клиентами-госпредприятиями, которых у beCloud уже свыше 400. Как сообщает оператор: «со вступлением Указа в силу начинается следующий более интенсивный и четко планируемый этап перехода государственного сектора на РП».

Календарный план реализации Указа следующий:

- К 1 мая 2020 г. Совмин и ОАЦ утверждают «Методику оценки и принятия решения о целесообразности размещения программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) государственных организаций на ресурсах РЦОД и/или РП».

- До 1 июля 2020 г. Совмин по согласованию с beCloud утверждает планы-графики поэтапного перехода государственных организаций на работу с Гособлаком.

При этом beCloud готовится завершить строительство второго модуля ЦОД, тем самым увеличив его мощность вдвое.

Резюмируя, можно сказать, что Беларусь с «Государственным облаком» неплохо продвинулась в облачных вычислениях. Мировые гиганты вроде Amazon или Google, которые тоже с удовольствием предоставляют облачные сервисы правительственным учреждениям, у нас оказались не у дел.

Андрей Агеенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам beCloud:

- Белорусский рынок облачных услуг, безусловно, развивается, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Пока среди отечественных компаний, работающих на местном рынке, не до конца развеяны стереотипы по отношению к облачным сервисам. Однако безбарьерная ИКТ-среда способствуют проникновению информации, новых технологий в страну и использованию «модных» и эффективных облачных решений. И мы приближаемся к положению дел, когда облака - вполне обычное решение, особенно в ИТ-секторе.

В ближайшие годы использование «облаков» для многих руководителей станет одним из главных приоритетов развития. Потому что это - снижение затрат на ИТ-инфраструктуру, ускорение внедрения новых услуг, повышение качества работы и эффективности управленческих решений, аналитика больших объемов данных, а в случае использования республиканской облачной платформы beCloud - еще и надежность и безопасность размещаемых клиентских систем, а также комплексная защита данных заказчика.

Информационная безопасность услуг нашего Республиканского центра обработки данных (РЦОД) и республиканской платформы соответствует всем требованиям законодательства Беларуси и лучшим мировым практикам. Это позволяет нам сегодня работать как с информационными системами, содержащими общедоступные данные, так и размещать в облаке инфраструктуру заказчика с информацией о частной жизни физических лиц, составляющей коммерческую, профессиональную, банковскую, врачебную, налоговую, адвокатскую и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, данные интеллектуальной собственности и многое другое.

Радует, что к облакам проявляют интерес не только частные компании. Среди наших клиентов порядка 60% - это госорганизации, ведь один из ИКТ-приоритетов нашей страны - создание «государственного облака», и эта ответственная миссия возложена на beCloud.

Игорь КЛОКОВ

Ссылки по теме:

Там, за облаками

Курс на технологический консалтинг