Умер основатель БИП Степан Сокол

Белорусская наука и деловое сообщество понесли еще одну невосполнимую утрату: 5 декабря 2020 г. перестало биться сердце основателя учреждения образования «БИП - Университет права и социально-информационных технологий», его первого ректора, доктора юридических наук, профессора Степана Федоровича СОКОЛА.

Он был известным ученым и талантливым предпринимателем. На его счету - свыше 160 научных работ (монографии, энциклопедические издания, учебные и учебно-методические пособия, научные статьи). Под руководством С.Ф. Сокола защищено 12 кандидатских диссертаций. 30 лет назад он с нуля создал первый в стране частный вуз - Белорусский институт правоведения, превратил его в самый крупный негосударственный институт, который в этом году заслуженно получил престижный статус университета!

Степан Федорович был очень деятельным и открытым человеком, активным сторонником Болонской системы образования и внедрения новых технологий в учебный процесс. Общаться с ним было невероятно интересно. Свое последнее интервью нашему изданию он дал в ноябре 2017-го.

Редакция журнала «Директор» выражает соболезнования родным и близким, а также коллегам и друзьям покойного и скорбит вместе с ними.