Техника МЗКТ по-прежнему не имеет конкурентов в СНГ

Россия пока не может ни купить это предприятие, ни найти замену белорусским шасси.

В Беларуси немного компаний международного технологического уровня. Одной из главных «жемчужин» по праву считается Минский завод колесных тягачей, аналогов которому в мире - единицы. И хотя предприятию недавно исполнилось 65 лет, своих позиций сдавать коллектив не собирается. За это время конструкторы МЗКТ создали сотни уникальных моделей, отличающихся высокой грузоподъемностью, проходимостью и маневренностью. Причем значительная часть этих разработок была выполнена под руководством выдающего специалиста в области автомобилестроения Бориса Львовича Шапошника.

Новаторские решения

В конструкцию модельного ряда полноприводных специальных колесных тягачей и шасси изначально заложены новаторские проектные решения, обеспечившие экстраординарные технические характеристики продукции под маркой «МЗКТ». Здесь в первую очередь следует упомянуть применение двигателей большой мощности, гидромеханических трансмиссий, 2-скоростных раздаточных коробок, 2-ступенчатых приводов мостов с планетарной колесной передачей, разрезных мостов с независимой торсионной подвеской, широкопрофильных большегрузных шин с регулируемым давлением, двух и более управляемых осей. Еще одна очень важная для вездеходной военной техники особенность - использование дифференциальных схем привода колес, включающих самоблокирующиеся и блокируемые межосевые и межколесные дифференциалы.

Опыт эксплуатации в войсках показал: минские колесные шасси практически всегда, кроме очень редких случаев, превосходят гусеничные в плане достижения минимального уровня вибрации при движении по различной поверхности и долговечности ходовой части, экономической эффективности, удельной трудоемкости обслуживания и т.д.

Диапазон созданных заводом изделий обширен и разнообразен. Разработанные и освоенные в производстве машины, шасси и тягачи имеют от одной до 12 ведущих осей. Их грузоподъемность - 20-220 т. Среди них скрепер МАЗ-529, тягачи семейства МАЗ-535, МАЗ-537, специальные колесные шасси МАЗ-547, МАЗ-543, МАЗ-7917, МАЗ-7310, МЗКТ-79221, МЗКТ-7930 и др.

И сегодня завод прилагает большие усилия, совершенствуя и осваивая производство автотехники военного назначения. На подходе к серийному выпуску - первые образцы шасси МЗКТ-79291 (12х12) для новейших российских мобильных ракетных комплексов «Рубеж» (РС-26).

На выставке MILEX-2019 впервые были продемонстрированы 4-осное корпусное шасси МЗКТ-69225 в составе ЗРК «Бук-МБ3К», а также уникальный трехзвенный танковоз МЗКТ-741351, изготовленный по заказу одной из стран Ближнего Востока.

Ценный актив

Однако на МЗКТ выпускают не только военную технику, но и автомобили гражданского назначения для перевозки тяжелых и сверхтяжелых грузов. Они могут работать в любых условиях, транспортировать грузы от 3 до 80 т по дорогам общего пользования и бездорожью.

В цехах предприятия собирают тягачи, прицепы и полуприцепы, шасси для мобильных буровых установок и автокранов. Помимо серийных автомобилей разрабатываются и выпускаются изделия по индивидуальным заказам.

После включения в состав ОАО «МЗКТ» лидского завода «Неман» компания освоила новую рыночную нишу автобусов среднего класса. Пассажирские машины на шасси IVECO Daily имеют большие перспективы не только на белорусском и российском рынках, но и в Европе.

На МЗКТ по желанию клиента за полгода могут изготовить необходимый автомобиль с колесной формулой до 16х16, оснастив его любым выпускаемым в мире двигателем мощностью до 1 500 л.с. Это достигается за счет внедрения модульного принципа проектирования, что позволяет с минимальными затратами средств и времени создавать автомобили с разными колесными базами и формулами, используя ограниченный набор узлов и агрегатов.

На МЗКТ работают 250 конструкторов, а также 150 сотрудников в исследовательском центре. В структуру предприятия входят 10 цехов основного производства и 3 вспомогательного, 25 управлений и 10 отделов. Это позволяет ежегодно создавать и модернизировать 10-15 машин.

Столь уникальная компания не могла остаться без внимания потенциальных зарубежных покупателей, прежде всего - российских.

В этом контексте необходимо напомнить, что принципиальное согласие о создании белорусско-российского холдинга с участием МЗКТ было достигнуто еще 11 марта 2013 г. на встрече вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича и первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко. Позднее оно было подтверждено на уровне премьер-министров и президентов двух стран. Но так как каждая сторона стремилась выжать из предстоящей сделки максимальную выгоду, то торг по поводу условий создания СП принял достаточно жесткий и затяжной характер.

В августе 2015 г. Александр Лукашенко, не желая продолжения переговоров, заявил, что не намерен продавать МЗКТ. Правда, если предложат 3 млрд долл., то он подумает. Такие деньги руководство РФ платить не захотело. Вместо этого недавно решило в очередной раз припугнуть несговорчивого партнера.

Соседи «подсели» на белорусские тягачи

30 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, посещая ОАО «Мотовилихинские заводы» в Перми, предложил перенести производство шасси для российской военной техники с МЗКТ на КамАЗ. Однако в этом заявлении больше лукавства, чем истины.

Сейчас продукция МЗКТ широко используется в российской армии. На многоосных транспортерах этой марки размещены ОТРК «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Торнадо», боевые средства ЗРК С-300 и С-400, колесные варианты экспортных ЗРК «Тор» и «Бук», а также пусковые установки и транспортно-заряжающие машины противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион», «Бал-Э» и «Клаб-М».

Но самое главное, на многоосных транспортерах МЗКТ размещены все подвижные грунтовые ракетные комплексы РВСН России: «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Чтобы «пересадить» эти вооружения на другую колесную базу, потребуются огромные затраты времени и средств, которых сейчас в России явно не хватает. Да и соперник в гонке вооружений в лице США ждать не будет.

Не менее важно и то, что вся инфраструктура, обеспечивающая функционирование вышеупомянутых систем, еще c советских времен приспособлена под колесные шасси МЗКТ. В случае замены матчасти ее придется серьезно адаптировать или даже перестраивать.

В данном контексте невольно возникает вопрос: неужели приведенные выше доводы неизвестны российскому премьеру? Видимо, вряд ли. А это значит, что весной имел место информационный «наезд» на руководство Беларуси, чтобы заставить упрямого партнера расстаться со столь нужным РФ активом. И за этой атакой последовали другие. В российских СМИ периодически появляются публикации, из которых следует, что ракетный потенциал РФ вот-вот будет «пересажен» c шасси МЗКТ на шасси КамАЗ. Но годы идут, а конкурента все нет. Так что в эту «новость» уже не верят даже ангажированные эксперты.

Александр АЛЕСИН

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