Белорусский ВПК. От единичных образцов - к разработке серийных систем вооружения

Отечественные предприятия увеличили объем экспорта продукции военного назначения почти в семь раз.

По данным Госкомвоенпрома (ГКВП) Беларуси, сейчас у отечественной «оборонки» действует свыше 50 двусторонних соглашений более чем с 40 странами, белорусская продукция военного назначения поставляется в 76 государств. Объем ее экспорта увеличился почти в 7 раз и в 2018 г. превысил 1 млрд долл.

На выставке MILEX-2019 Беларусь представила наиболее масштабную экспозицию - около 100 участников (второй стала Россия, которую представляли более 40 компаний). При этом отечественные и зарубежные эксперты констатировали, что выставка засвидетельствовала завершение перехода белорусского ВПК от разработки единичных образцов к созданию систем высокоточной военной техники (ВВТ), что дает возможность существенно повысить не только их боевые возможности, но и конкурентоспособность на международном рынке.

Активно развиваются, прежде всего, отечественное ракето- и приборостроение, электроника и робототехника. Это позволяет белорусскому ВПК успешно вести собственную разработку современных образцов ВВТ. При этом, обладая развитой ремонтно-технологической базой, оборонный сектор промышленности Беларуси продолжает уделять особое внимание модернизации ранее разработанных образцов.

Дзержинский завод точной электромеханики (ЗТЭМ) на MILEX-2019 показал макет новой оперативно-тактической баллистической ракеты (ОТР) и транспортно-пусковой контейнер для нее. По сообщению представителя предприятия, разработка выполняется по программе дальнейшего развития ракетной системы «Полонез», которая в перспективе должна приобрести характеристики мобильного оперативно-тактического комплекса (ОТРК).

Еще одним приоритетом белорусской «оборонки» стало создание линейки ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК) различных типов. Для решения этой задачи объединяются усилия всех национальных разработчиков беспилотников.

По мнению признанного эксперта в области систем ПВО Михаила Ходаренка, модернизированные предприятиями белорусского ВПК образцы советского зенитного ракетного вооружения уже составляют конкуренцию аналогичным ЗРС и ЗРК, разработанным в России, на рынках третьих стран.

Эти слова подтверждает факт презентации на MILEX-2019 новейшего ЗРК средней дальности Бук-МБ3К, обеспечивающего обнаружение, сопровождение и поражение всех типов маневрирующих аэродинамических целей: от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет. Минский завод колесных тягачей специально разработал для него шасси МЗКТ-69225 с колесной формулой 8х8 и двигателем в 500 л.с., что позволяет комплексу совершать марши со скоростью 60 км/ч на расстояние до 1 000 км. Как заявляют разработчики, этот комплекс - не модернизация советского образца, а белорусская разработка: у него новые электроника и алгоритмы работы, отечественная зенитная управляемая ракета. Бук-МБ3К даже не зенитный ракетный комплекс, а целая система.

Подробнее о перспективах белорусского ВПК читайте в статье А. Алесина «Когда количество переходит в качество» в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.