Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.

Международный проект «Выбор года» более 20 лет определяет лучшие товары и услуги, используя методику, которая не менялась с момента основания проекта и едина во всех пяти странах проведения конкурса. Лидеров рынка определяют по комплексной методике, которая включает в себя мнение потребителей, а также других групп респондентов. Медаль «Выбор года» всегда означает только первое место в своей номинации. В проекте не существует вторых и третьих мест, в списке победителей представлены только абсолютные лидеры рынка.

Более 3 месяцев «Выбор года» совместно с исследовательской компанией MIA RESEARCH проводили маркетинговые исследования, чтобы получить максимально объективный результат. Тысячи обработанных анкет, чтобы узнать этот заветный список лучших компаний и брендов белорусского рынка. Которыми мы рады поделиться:

Продукты питания и напитки

Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез – КАМАКО

Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА

Производитель пива – ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»

Глазированные творожные десерты – БЕЛЛАКТ

Шоколадно-ореховая паста белорусского производства – CHOCOLOCO

Красота и здоровье

Центр эстетической медицины – ШАЙНЭСТ

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов «секонд-хенд» – МОДА МАКС

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK

Товары/услуги для питомцев

Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ

Все для дома, строительства и ремонта

Фильтры для воды – АКВАФОР

Производитель входных дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Напольные покрытия – TARKETT

Аксессуары для уборки и приготовления пищи – BIG CITY LIFE

Услуги. Отдых и развлечения

Казино – ШАНГРИ ЛА

Туроператор – TEZ TOUR

Гипермаркет – GREEN

Букмекер – BETERA

Онлайн-казино – BETERA

Оздоровительный лагерь – ГОРИЗОНТ

Кабельный оператор услуг интернета и телевидения – КОСМОС ТВ

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство — AMDG

СМИ

Радиостанция — UNISTAR