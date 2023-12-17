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Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

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Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.

Международный проект «Выбор года» более 20 лет определяет лучшие товары и услуги, используя методику, которая не менялась с момента основания проекта и едина во всех пяти странах проведения конкурса. Лидеров рынка определяют по комплексной методике, которая включает в себя мнение потребителей, а также других групп респондентов. Медаль «Выбор года» всегда означает только первое место в своей номинации. В проекте не существует вторых и третьих мест, в списке победителей представлены только абсолютные лидеры рынка.

Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Более 3 месяцев «Выбор года» совместно с исследовательской компанией MIA RESEARCH проводили маркетинговые исследования, чтобы получить максимально объективный результат. Тысячи обработанных анкет, чтобы узнать этот заветный список лучших компаний и брендов белорусского рынка. Которыми мы рады поделиться:

Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

 

 

Продукты питания и напитки

Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез – КАМАКО

Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА

Производитель пива – ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»

Глазированные творожные десерты – БЕЛЛАКТ

Шоколадно-ореховая паста белорусского производства – CHOCOLOCO

 

Красота и здоровье

Центр эстетической медицины – ШАЙНЭСТ

 

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов «секонд-хенд» – МОДА МАКС

 

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK

 

Товары/услуги для питомцев

Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ

 

Все для дома, строительства и ремонта

Фильтры для воды – АКВАФОР

Производитель входных дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Напольные покрытия – TARKETT

Аксессуары для уборки и приготовления пищи – BIG CITY LIFE

 

Услуги. Отдых и развлечения

Казино – ШАНГРИ ЛА

Туроператор – TEZ TOUR

Гипермаркет – GREEN

Букмекер – BETERA

Онлайн-казино – BETERA

Оздоровительный лагерь – ГОРИЗОНТ

Кабельный оператор услуг интернета и телевидения – КОСМОС ТВ

 

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство — AMDG

 

СМИ

Радиостанция — UNISTAR

 

Подробнее о том, как определяли лидеров, читайте на сайте «Выбор года»

 

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