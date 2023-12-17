Выбрали лучших! Итоги международного проекта «Выбор года 2023»

30 ноября в ресторане Wood&Fire прошла церемония награждения победителей «Выбор года 2023». На мероприятии были оглашены итоги этого года.
Международный проект «Выбор года» более 20 лет определяет лучшие товары и услуги, используя методику, которая не менялась с момента основания проекта и едина во всех пяти странах проведения конкурса. Лидеров рынка определяют по комплексной методике, которая включает в себя мнение потребителей, а также других групп респондентов. Медаль «Выбор года» всегда означает только первое место в своей номинации. В проекте не существует вторых и третьих мест, в списке победителей представлены только абсолютные лидеры рынка.
Более 3 месяцев «Выбор года» совместно с исследовательской компанией MIA RESEARCH проводили маркетинговые исследования, чтобы получить максимально объективный результат. Тысячи обработанных анкет, чтобы узнать этот заветный список лучших компаний и брендов белорусского рынка. Которыми мы рады поделиться:
Продукты питания и напитки
Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Майонез – КАМАКО
Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА
Производитель пива – ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»
Глазированные творожные десерты – БЕЛЛАКТ
Шоколадно-ореховая паста белорусского производства – CHOCOLOCO
Красота и здоровье
Центр эстетической медицины – ШАЙНЭСТ
Одежда, обувь и аксессуары
Сеть магазинов «секонд-хенд» – МОДА МАКС
Авто, мото, вело
Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK
Товары/услуги для питомцев
Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ
Все для дома, строительства и ремонта
Фильтры для воды – АКВАФОР
Производитель входных дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Напольные покрытия – TARKETT
Аксессуары для уборки и приготовления пищи – BIG CITY LIFE
Услуги. Отдых и развлечения
Казино – ШАНГРИ ЛА
Туроператор – TEZ TOUR
Гипермаркет – GREEN
Букмекер – BETERA
Онлайн-казино – BETERA
Оздоровительный лагерь – ГОРИЗОНТ
Кабельный оператор услуг интернета и телевидения – КОСМОС ТВ
Товары/услуги для бизнеса
Digital-агентство — AMDG
СМИ
Радиостанция — UNISTAR
Подробнее о том, как определяли лидеров, читайте на сайте «Выбор года»