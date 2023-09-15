G20 утвердила глобальную ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%

Лидеры мира на встрече G20 в Риме согласовали введение единого налога на корпорации в размере 15%. В этой статье мы рассмотрим, какие изменения принесет эта реформа, как она повлияет на мировую экономику и бизнес, и какие шаги нужно предпринять, чтобы адаптироваться к новой реальности.

Зачем Этот Налог и Почему 15%?

По сути, новый налог - это попытка установить минимальный порог налогообложения для ТНК по всему миру. Теперь компании с годовой выручкой более 750 миллионов евро обязаны будут уплачивать налог в размере 15%, независимо от страны их регистрации. Это не просто новый налог, а мера, направленная на борьбу с так называемыми "налоговыми гаванями" - странами, где корпорации регистрируют свои прибыльные центры, но не ведут там реального бизнеса.

Историческое Соглашение

Декларация G20 призвана изменить мировую экономику и создать более справедливую систему налогообложения. Считается, что это историческое достижение, которое позволит странам получать более справедливую долю налоговых доходов от ТНК. Инициативу поддерживают многие мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Изменение Мировой Экономики

Предсказания экономистов говорят, что единый налог принесет дополнительные сборы в размере около $150 миллиардов. Однако, если ТНК решит остаться в странах, не присоединившихся к соглашению, то им придется доплатить разницу между налогом в этой стране и ставкой в 15% в страну регистрации.

Что Это Значит для Вашего Бизнеса?

Сейчас наступает время рефлексии и адаптации для мирового бизнеса. Изменение налоговой среды требует пересмотра стратегий налогообложения, пересмотра местонахождения компаний и прозрачности финансовых операций.

Как Подготовиться к Новой Реальности

Структурирование бизнеса, оптимизация налогов, и пересмотр стратегии - все это ключевые шаги для успешной адаптации. В этой статье мы рассмотрим, какие шаги нужно предпринять для минимизации налоговых рисков и какие инструменты доступны бизнесу для управления новой налоговой средой.

Завершение и Выводы

Согласие G20 на введение единого налога на корпорации в размере 15% - это важный поворот в мировой экономике. Эта реформа призвана сделать налогообложение более справедливым и сбалансированным.

Для бизнеса это означает необходимость адаптироваться к новым условиям, пересматривать налоговые стратегии и действовать с учетом новых реалий.

Те, кто быстро адаптируются, смогут остаться конкурентоспособными и успешными в новой налоговой среде.