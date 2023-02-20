Белорусский актив Olvi за год потерял в цене 35 миллионов евро

Несмотря на то, что продажи ОАО «Лидское пиво» выросли более чем на 4%, компания подешевела из-за рисков, связанных с конфликтом в Украине и запрета на продажу.

С точки зрения операционных показателей 2022 год для ОАО «Лидское пиво» сложился вполне благоприятно. Продажи предприятия выросли на 4,3% до 295,6 млн евро, что составляет около трети выручки всего финского холдинга Olvi PLC, которому принадлежит 96,4% акций белорусского пивзавода. Особенно удачным оказался для ОАО «Лидское пиво» стал четвертый квартал, когда продажи увеличились на 20,7% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается в отчете материнской компании за 2022 год.

Вместе с тем в Olvi зафиксировали снижение стоимости белорусского актива, которая, по их оценкам за год упала на 35 млн евро. В холдинге считают, что это связано с растущими рисками из-за войны в Украине и невозможностью чистой продажи предприятия.

Как известно, в 2022 году правительство Беларуси постановлением №436 утвердило перечень компаний, иностранным участникам которых запрещается продавать принадлежащие им акции или доли в уставных фондах этих предприятий. В этот перечень (в нем сейчас, к слову, около 1850 компаний) попало и Лидское пиво. И хотя весной в Olvi сообщали о намерении продать белорусский завод, осенью холдинг был вынужден отказаться от этого плана под угрозой полной потери актива.

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