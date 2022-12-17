Предприятия будут возмещать расходы на содержание системы мониторинга

Перечень объектов, которые подлежат оборудованию системами видеонаблюдения или специальными детекторами определит МВД. Генподрядчиком по созданию и эксплуатации системы является РУП «Белтелеком».

В Беларуси активизировались работы по созданию республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). Решение об этом было принято еще пять лет назад и оформлено Указом №187 от 25 мая 2017 г. В этом году 9 сентября вышло постановление МВД Беларуси №234, которым утвержден Регламент функционирования системы. О том, как будет осуществляться оборудование объектов техническими средствами, и кто будет оплачивать расходы по созданию и функционированию системы недавно рассказал заместитель начальника управления оперативно-информационной работы криминальной милиции МВД - начальник отдела обеспечения функционирования РСМОБ полковник милиции Николай Зайцев.

Что главное нужно знать субъектам хозяйствования? Во-первых, определять круг объектов и территорий, которые необходимо оборудовать техническими средствами обеспечения безопасности (системами видеонаблюдения, детекторами и др.) будет МВД. И речь идет не только об общественных зданиях, госпредприятиях и госорганизациях, но и об объектах, находящихся в собственности или хозяйственном ведении частных компаний и индивидуальных предпринимателей. Если по результатам обследования специалисты МВД решат, что данный объект нужно оборудовать в соответствии с Регламентом, то собственник должен будет создать для этого необходимые условия.

Во-вторых, закупать и устанавливать оборудование будут специально обученные люди, а не специалисты, работающие в организации, которой принадлежит объект. И в дальнейшем - любое самостоятельное вскрытие, ремонт этих приборов, их перемещение силами сотрудников, работающих на объекте и т.п. будет строго запрещено. При этом владелец объекта должен будет обеспечить сохранность установленного оборудования, при необходимости - доступ к нему уполномоченных специалистов, а также оплачивать расходы за потребляемую данными приборами электроэнергию.

Кроме того, в соответствии с законодательством на собственника объекта возложена «компенсация (за исключением бюджетных организаций) расходов республиканского бюджета на финансирование работ (услуг) по содержанию и эксплуатации системы мониторинга, начиная с даты подключения объекта (места установки) к системе мониторинга, указанной в акте об оборудовании объекта». Каким будет размер этой компенсации - неизвестно. Очевидно, он будет зависеть от количества установленного оборудования, масштабов объекта и каких-то других факторов.

Технической частью РСМОБ займется РУП «Белтелеком». Как сообщается, государственный телекоммуникационный оператор должен за счет собственных средств обеспечить создание и функционирование системы, управление, а также развитие и техническую составляющую аппаратно-программного комплекса центров обработки данных, в том числе программной платформы. Расходы на содержание и эксплуатацию системы ежемесячно будут возмещаться компании из средств республиканского бюджета.

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