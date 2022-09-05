Правительство утвердило порядок предоставления статуса бизнес-школ

Чтобы получить такой статус, коммерческая организация должна иметь практический опыт в бизнес-образовании, а также рекомендации одной из профессиональных ассоциаций.

30 августа Совет Министров постановлением №559 утвердил «Положение о порядке и условиях предоставления статуса бизнес-школы иным организациям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций».

Мы уже сообщали, что 31 января 2022 года, в Беларуси был подписан Закон №154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании», куда включена норма, дающая возможность коммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, получить статус бизнес-школы и выдавать дипломы государственного образца. На этом настояли в Минэкономики с целью расширения круга организаций, чьи компетенции позволяют осуществлять обучение по программам МВА для переподготовки управленческих кадров высшего и среднего звена, в том числе для государственных предприятий.

В принятом правительством Положении говорится, что статус бизнес-школы может быть присвоен коммерческой структуре при выполнении ряда условий:

- она на этот момент уже должна осуществлять образовательную деятельность (т.е. вновь создаваемые организации не могут претендовать на такой статус);

- у нее должен быть опыт в реализации образовательных программ по организации и управлению бизнесом (в форме лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, курсов и иных видов обучающей деятельности) не менее 2-х лет;

- она должна иметь практический опыт в реализации образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю образования «Бизнес, управление и право» и направлению образования «Бизнес и управление» не менее 1 года;

- необходима рекомендация о целесообразности создания бизнес-школы на базе этой организации от хотя бы одной из профессиональных ассоциаций участников рынка бизнес-образования, члены которой входят в состав Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров №456 от 15.06.2017.

Как и предполагалось, всеми вопросами, связанными с регистрацией и ликвидацией бизнес-школ, займется Министерство экономики. Для этого министерством будет создан специальный в реестр бизнес-школ. Как говорится в документе, выдача таких свидетельств будет осуществляется бесплатно, а их действие будет бессрочным.

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